Aslen Adıyamanlı olan ve küçük yaşlarda Amerika’ya gidip Hollywood’ta çeşitli rol alarak kendisine yer edinen Oyuncu, Yönetmen Hasan Aslan (Leo Zaza), Escrima Kali Hocası ve 6. Derece Grand Master Mustafa Günaydın’ı ziyaret ederek, bir bahane ile de Malatya’yı tanıma fırsatı buldu. Malatya’da birtakım ziyaretler yaparak ve Malatya’nın çeşitli yerlerini gezen Leo Zaza, BUSABAH gazetesine röportaj vererek samimi açıklamalarda bulundu. Gazetemize hem Türk sineması hem de gündemde yer alan konular hakkında da değerlendirme yapan Leo Zaza’yla yaptığımız sohbet şöyle gelişti:

-Öncelikle sizi tanıyalım?

İsmim Hasan Aslan, Adıyamanlıyım; Amerika'da yaşıyorum. Leo Zaza olarak tanınıyorum. New York eyaletine gittim. Tanımadığım bir eyaletti, dilini, dinini bilmediğim bir yerdi. Hikâyem New York'ta başladı. Oraya kısa sürede adapte olmaya çalıştım. Dil okuluna başladım. Sonra imkan doğunca yönetmenlik ve dil okuluna başladım. Oyunculuk ve yönetmelik dersleri aldım. Küçük tiyatrolarda yer aldım. Böylece kariyerime başladım. Öncesinde açıkçası bilmiyordum, oyunculuk yapabilir miyim? Tamamen Amerika'da üstüne düştüm. Sonra Hollywood’a taşındım. New York'ta eşimle tanıştım. Sonrasında evlendik. Hollywood'a taşındığımda ben iyi bir okul aradım. Sinemada nasıl kendimi geliştirir ve kendimi kanıtlarım diye düşündüm. Hollywood'un en iyi okullarından birini buldum. Alpaçino'nun falan gitmiş olduğu bir okul. Tamamen Amerikan oyunları, Shakespeare'nin oyunlarının yer aldığı okulda çalıştım. Daha sonra eskrim hayatıma girdi. Bununla beraber ben tamamen pozitif olmayı ve hayatımda bir takım şeylerin değişmesini fark ettim. Sürekli Türkiye'ye gelmek istedim fakat gelemedim. Şimdi ise Türkiye'ye bir iş için geldim ve yeni bir proje için İstanbul'dayım. Çok heyecanlıyım. Malatya’ya daha önce hiç gelmemiştim ve gelir gelmez çok güzel karşılandım. Malatya'nın kültürünü gördüm. Adıyamanlı olmama rağmen Malatya'ya hiç gelmemiştim.

-Siz bir aktör, yönetmen ve oyuncusunuz. Hangi filmlerde rol aldınız?

En son geçen sene bir uzun metrajlı filmde oynadım. Şu anda Matriks ve Amozon'da satılıyor ve 1915'le alakalı idi. İyi bir karakterdi. Şimdi bunun uzun metrajlısını düşünüyoruz. Bu da 2004 Irak Savaşı ile ilgili olacak. Bunun dışında Amerikan oyunları var. Shakespeare ve Çehov tiyatroları var. Los Angales'de 1970'de çekilen bir film var. Amerika'nın en iyi oyun yazarlarından olan kişilerin oyunlarını yaptım, manologlarını çalıştım. Yaklaşık beş buçuk senedir New York ve Los Angales arasında çalışmalarım oldu. Bunu Türkiye'ye de uzatmaya çalıştım. Türkiye'de daha önceden irtibatta olduğum birkaç yapım şirketi vardı ve ben bunlarla iletişim sağlıyordum. Bana bir senaryo gönderdiler ve bu yüzden de Türkiye'ye davet ettiler. Aynı şirketin bir filmi şu anda gösterime girecek ve Çarşamba günü galasına davetliyim. Aynı zamanda da şu anda bir senaryo var onu okuyorum.

-Oynadığınız filmlerin konuları ne?

Dövüşlü olan birtakım projeler var. Mafya babasını canlandıran birtakım senaryolar vardı. Şu anda özellikle üzerinde çalıştığımız bir konu için 6. Grand Master Mustafa Hoca ile görüşmeye çalışıyoruz. Bunu göstermek istiyoruz. Şu anda Türk sinemasının Orta Doğu ve Avrupa'da çok popüler olması bizim bu senaryoları Türk oyuncularla çalışıp, göstermemiz bunu gerçekten farklı bir yere çekecektir diye düşünüyorum.

-Mustafa Hoca Escrima Kali’de 6. Grand Master unvanı alan Amerika'da ya da dünyada diyelim 10 usta arasında yer alıyor. Ve bu unvanı aldığı zaman biraz tartışıldı. ‘Bir Türk nasıl olur da bu ödüle layık görülür?’ denildi. Siz bir Türk olarak Hollywood'dasınız, size de böyle bir yadırgama oldu mu?

Yadırgamalar tabiî ki var. Çünkü biz yalnız bir toplumuz. Nerede olursak olalım biz 'biz' demiyoruz. Eğer bizler bir yerde birleşip bir şeyler yapmazsak, birbirimize destek çıkmazsak olmaz. Bir İngiliz, İtalyalı ödül alıyor da neden bir Türk almasın. Ben bunu düşünmeye çalışırım. Neden biz bir araya gelip, kendi sinemamızı oluşturup iyi işler yapmayalım. Zaten iyiyiz. Neden daha iyi olmayalım? Özellikle yeni gençlik üzerine çalışılabilir. Çok başarılı yeni gençlik yetişiyor. Belki teknoloji üzerinde yeni bir şeyler keşfedip bunu farklı bir açıya çıkartabiliriz.

-Gündemde olan bir Kudüs tartışması var. Bu konu dünya Müslümanlarında bir kıvılcım yarattı. Siz ne düşünüyorsunuz?

Bu gerçekten çok üzücü. Çünkü biz hepimiz nerede olursak olalım insanız. Çocukların ölmesi, masum insanların böyle acı olaylar yaşaması iyi değil. Özellikle Kudüs gibi bir yer; bizim topraklara yakın bir yerin böyle bir durumda olması çok üzücü. Keşke olmasa böyle şeyler. Biz insanlar yeryüzünde korkunç yaratıklarız. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. İnşallah bunlar en kısa zamanda düzelir. Bütün halk endişeli. İnşallah bütün halk en kısa zamanda güzel bir hayat yaşamaya başlar.

-Türk sinema ve dizilerini nasıl buluyorsunuz?

Kesinlikle çok iyi bir yeri olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan daha da farklı görülüyor. Özellikle son zamanlarda Amerika'da Hollywood'daki stüdyoların Türk sinemasına yatırım yapması ve yeni araştırmalar yapması, buradaki filmlerin orada, oradaki filmlerin de burada gösterilmesi gerçekten çok önemli. Özellikle bu dönemde birtakım şeyleri ön plana çıkarabilirsek belki daha da ön sıralarda olabiliriz.

-Peki, Türk sinemasına katkınız neler olabilir, teklif gelse oynar mısınız?

Kesinlikle oynarım. Her türlü yeni pozisyonlara açığım. Bunun eğitimini Amerika'da aldım. Eğitimimi çok iyi insanlardan aldım. Ben bunu her türlü yapabileceğimi düşünüyorum. Şu anda da buna hazırım. Çok heyecanlıyım. Kesinlikle güzel hikaye anlatmak istiyorum. Bir kişinin bile hayatını değiştirirsem ne mutlu bana. Ben buradan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'na da çok teşekkür ediyorum. Ağırladığı ve kayısı hediye ettiği için.

-Malatya bu yıl 7. Uluslararası Film Festivali düzenledi. Buna katılmak ister miydiniz? Ya da bundan sonraki film festivallerine Malatya Büyükşehir Belediyesi davet etse davete icabet eder misiniz?

Evet gelirim. Ben bu konularda genellikle aktifim. Sürekli davetler alıyorum ve insanlar ile iletişimim çok iyi. Katılmak isterim. Çünkü sanatçı insan gezmeyi bilmeli, öğrenmeli ve çevredeki insanlarla ilişkili olmalıdır. Böyle olmalı ki topluma katkısı olsun.



















MUTLU SARIGÜL