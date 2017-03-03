Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaptı. Veli Ağbaba konuşmasında, “Partim adına açık bir çağrı yapıyorum, ‘hodri meydan!’ diyorum. Gelin, hep birlikte siyasi partileri, milletvekili gruplarını araştıralım. Kimin geçmişte bu cemaatle, bu organizasyonla, bu örgütle ilişkisi varsa, hodri meydan, gelin araştıralım diyorum. Yüz binlerce insan cezaevinde. Yüz binlerce insan meslekten atıldı. Bakın, hâkim de var, savcı da var, gazeteci de var, memur da var, işçi de var. Olmayan yer neresi? Siyaset. Allah aşkına, siz buna inanıyor musunuz? Siyasette, milletvekillerinde, belediye başkanlarında bu örgütün olmaması mümkün mü? Sızmadığı yer kalmamış; Cumhurbaşkanının 7 yaverinden 5'i FETÖ'cü çıkmış, diyorlar ki: ‘Bizde yok.’ Olacak iş mi? Hodri meydan. Gelin, araştıralım, hangi grupta hangi milletvekilinin bu işle ilgisi varsa hodri meydan diyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÖZÜNE DİZİNE DURSUN”

AK Parti’nin referandum sürecinde haksız ve hukuksuz bir şekilde kampanya yürüttüğünü savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “‘Evet’, resmen bir devlet kampanyası gibi. Devletin her türlü imkânı kullanılıyor. TRT'si var, bakanı var, savcısı var. Bu cephe öyle bir kampanya yürütüyor ki, her türlü haksızlığı yapıyor. Geçtiğimiz gün benim kendi şehrime Cumhurbaşkanı geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, bütün belediyeler devletin bütün imkânını kullanarak kampanya yaptılar. Bugün Tokat'ta, dün Manisa'da bütün yerel yönetimlerin imkânlarını kullanarak AKP bir kampanya yapıyor. Ben ‘Hayır’ diyorum, siz ‘Evet’ diyorsunuz. Benim vergimle kampanya yapıyorsunuz. Benim vergimle kampanya yapanların gözüne dizine dursun, haram olsun diyorum. Kınıyorum” dedi.

HABER MERKEZİ