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HOCALI KATLİAMI KARA BİR LEKEDİR

26 Şubat 1992 yılında yapılan Hocalı katliamının, Ermeniler tarafından Kardeş Azerbaycan’a uygulanmış soykırım olduğunu dile getiren MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar “83 çocuk, 106 kadın, 70´den fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 insan katledilmiş, 487 kişi de ağır yaralanmıştır. Hocalı katliamı, tarihe atılmış en kara lekelerden biridir” dedi.

HOCALI KATLİAMI KARA BİR LEKEDİR

26 Şubat 1992 yılında yapılan Hocalı katliamının, Ermeniler tarafından Kardeş Azerbaycan’a uygulanmış soykırım olduğunu dile getiren MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar “83 çocuk, 106 kadın, 70´den fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 insan katledilmiş, 487 kişi de ağır yaralanmıştır. Hocalı katliamı, tarihe atılmış en kara lekelerden biridir” dedi.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 11:39
HOCALI KATLİAMI KARA BİR LEKEDİR

Avşar, “Bin 275 kişi rehin alınmış, bunlardan 150´si kaybolmuştur. Bu vahşeti 24 yıl önce kardeşlerimize yaşatan Ermeniler, açıkça soykırım suçu işlemişlerdir. Bu suçlarının içerisine de insanların yüreğinin dayanamayacağı vahşetleri, Azeri kardeşlerimize yaşatmışlardır. Biz Azeri yurttaşlarımızın 26 yıl önce yaşadıkları bu acıya ortak oluyoruz. Bu yapılanları kendimize yapılmış olarak atfediyoruz. Hocalı katliamı, tarihe atılmış en kara lekelerden biridir. Bu anlamda 26 Şubat 1992 yılında Ermeni zulmüne muhatap olan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki özellikle Hocalı'daki katliamda can veren, şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Günün birinde mutlaka bu acılarımızın sebebi Karabağ'ın, Azerbaycan yurdu olarak, mutlulukla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yaşadığı ülke olarak tekrar tarihteki yerini alacağına inanıyorum” sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Hocalı KatliamıErmenilerMHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar
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