Yeşişiltepe bölgesinde yer alan hurdacılardan kaynaklanan sıkıntılar devam ediyor. Geçmişte birçok şikyayet olmasına rağmen bir türlü kaldırılamayan hurdacılara tepkiler çığ gibi büyüyor. Hurdalık alanda çıkan yangın tepkilerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarırken, BUSABAH gazetesine konuşarak hurdacılara bir kez daha tepki gösteren Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, önemli açıklamalarda bulundu.

Hurdalık alanda bu yıl tam 3 defa yangın çıktığını ifade eden Muhtar Ünalır, bu yangınlardan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nin de etkilendiğini söyledi.

MAHALLE SAKİNLERİ RAHATSIZ

Hurdalık alanda önceki gün yangın çıktığını ve etkisinin devam edeceğini dile getiren Muhtar Ünalır, şunları kaydetti:

“Hurdacılar Seyran Mahallesi’nde yar alıyor ama bizim mahallemizin de tam yanında. Bu yıl tam 3 defa yangın çıktı. Bir defasında naylon yanmıştı ve bir hafta devam etti. Bu yangına hem Yeşilyurt Belediyesi hem de Malatya Büyükşehir Belediyesi duyarsız kaldılar. Biz bunu Yeşilyurt Belediyesi’ne söyledik ve ekipler gelerek yangın olan alanda 20 kamyona yakın hafriyat çıkardılar. Dün ise saat 13.00’larında büyük bir yangın çıktı. Ben hurdacılarla, hurdalıkla ilgili bu sıkıntıyı her defasında dile getiriyorum. Ben hurdacılara söz söylemiyorum, nihayetinde onların da bir ailesi var ve ekmek parası kazanmak zorundalar. Bu insanlar zaman zaman bize gelip dertlerini bile anlatıyorlar. Hurdacılar da isyan ediyorlar. Altyapıları yok, belediyeye vergilerini veriyorlar. Bütün imkânlarını belediyeye veriyorlar ama belediye onlara bir yer temin edemedi. Mahalle sakinleri yine rahatsız. Dünkü yangın nedeniyle Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşayan mahalle sakinleri isten, dumandan ne pencerelerini ne kapılarını açabilecekler ne de çamaşırlarını serebilecekler. Vatandaşlarımız rahatsız.”

BİZLER BIKTIK, USANDIK

Mahallesinin sorunlarını dile getirdiği zaman kendisinin muhalefet olarak nitelendirdiğini ifade eden Muhtar Ünalır, “Ben hurdacılarla ilgili sıkıntıları dile getirdiğimde, zaman zaman su sıkıntısını da dile getirdim. Ben Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nin, Yeşiltepe’nin sorunlarını ben Türkiye’de ilk olarak meclise taşıdım. Belediye Başkanımız, Yeşilyurt Belediye Başkanımız benim için, bana tavır almışçasına ‘Bize muhalefet ediyorsun’ dediler. Benim haklı olduğum dün bu yangınla ortaya çıktı. Ben ise bunu hem kamuoyunun hem de Yeşiltepelilerin takdirine bırakıyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Artık yeter. Bizler bıktık, usandık. Hurdacılarla ilgili problemimize bir an önce çözüm bulmaları gerekiyor. Ben muhalefet yapmıyorum. Ben mahallemin sorunlarını dile getiriyorum. Ben milliyetçi bir kişiyim. Benim partilerle işim olmaz. Devletimin ve milletimin devamlı yanındayım. Eğer bu muhalefetlik olarak görülüyorsa ben muhalefet etmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.















MUTLU SARIGÜL