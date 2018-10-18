HIZLI TREN İSTİMLAKA TAKILDI

Malatya'da yıllardır konuşulan konulardan biri de "Hızlı Tren" konusu. Kente getirilmesi planlanan "Hızlı Tren"in projesi bitti ancak istimlak işlemleri nedeniyle proje beklemeye alındı. Malatyalıların hayalini süsleyen Hızlı Tren projesinin beklemeye alınması Malatya'da hayal kırıklığı yarattı. Ankara - Kayseri arasında hizmet veren, çok yakında Ankara- Sivas arasında da hizmet vermeye başlayacak olan Hızlı Tren Projesi konusunda Malatya tarafından tek bir kazmanın bile vurulmamış olması tepki çekiyor.

Edinilen bilgiye göre, istimlak işlemleri için gerekli çalışmalar henüz başlatılmadı ve toprak sahipleri ile görüşmeler de yapılmadı. Malatya-Sivas arası 160 kilometre gibi çok kısa bir mesafe olduğu halde, henüz hızlı trenin hayata geçirilememesi ise dikkat çekiyor.

İSTİMLAK ENGELİNE Mİ TAKILDI?

Malatyalılar siyasilerden bir an önce istimlak sorununa takılan Hızlı Tren konusunda ciddi bir adım bekliyor. Ancak Hızlı Trenin hayata geçirilmesi için önce Hızlı Tren hattının geçeceği arazi sahipleriyle görüşülmesi gerekiyor. İstimlak sorununun çözülmesi için arazi sahipleriyle görüşme yapılmadığı iddia ediliyor.

SÖZ VERİLMİŞTİ

Malatya'ya kadar getirilmesi planlanan hızlı trenin 2023 yılına kadar Malatyalıların hizmetine gireceğinin sözü de AK Partili siyasiler tarafından vatandaşa verilmişti.

Geçtiğimiz yıllarda bir açıklama yapan eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya hızlı tren hattının 2019 yılında tamamlanacağını vurgulayarak, bu hat sayesinde Malatya'nın 4-5 saat içerisinde limanlara ulaşılabileceğini kaydetmişti.

Geçtiğimiz yıl yine bir açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin Sivas-Malatya güzergahındaki Çetinkaya-Malatya arasındaki bölümün, etüt, proje ve mühendislik ihalesinin yapıldığını açıklamıştı. Konuyla en çok ilgilenen kişinin Çalık olduğu da biliniyor.