26 Aralık 2017 Salı

HİNDİ TEZGAHA İNDİ

Yılbaşı yaklaştı, hindiler tezgaha indi. Fiyatları 100 ila 150 TL arasında değişen hindilere talebin yüksek olduğunu dile getiren Sedat Erkut isimli satıcı, “Geçen yıl elde kalan hindiler bu yıl erkenden bitecek gibi” dedi.

26 Aralık 2017 Salı 12:54
HİNDİ TEZGAHA İNDİ

  Yılbaşına sayılı günler kala yılbaşı hindileri de pazara indi. Tezgahlarda alıcılarını bekleyen hindiler, fiyatlarıyla da göz dolduruyor. Hindi ve fiyatlar konusunda BUSABAH gazetesine konuşan Esnaf Sedat, hindilerin bu yıl iyi alıcı bulduğunu kaydetti.

HER BÜTÇEYE GÖRE HİNDİMİZ VAR
  İsteyen vatandaşların hindilerini pazarda kestirdiğini belirten Erkut, “Hindilerimiz bir haftadan bu yana pazarımızda satılıyor. Hindilere olan talep bu yıl hayli çok. Geçen yıl elde kalan hindiler bu yıl erkenden bitecek gibi. Hindi fiyatları 100 ila 150 TL arasında değişiyor. Hindinin büyüklüğü, sağlıklı oluşu ve göz doldurması fiyatları artırıyor. Bizler hindileri köylerden alıyoruz. Bazı vatandaşlar da getirip bizlere satıyor. Bizler de yılbaşında hindi almak isteyenlere satıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız aldığı hindiyi burada kesiyoruz isteyen ise evine götürüyor. Her bütçeye göre hindimiz var, vatandaşlar istediğinde pazarda hindi bulabilirler” ifadelerine yer verdi.

FİYATLAR BİRAZ PAHALI
  Torunuyla birlikte hindi almaya geldiklerini dile getiren Yeter Bilmez isimli vatandaş, “Ben hindi almaya geldim. Ancak fiyatlar biraz pahalı gibi. Ama yine de alacağız. Biz aile olarak ne kadar günah deseler de hindi kesmeyi gelenek hale getirdik. Bu yıl da bu geleneği bozmadık. Torunumla birlikte hindi aldık. 120 TL verdik ama yine de değdiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
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