Yılbaşına sayılı günler kala hindiler de pazarda yavaş yavaş inmeye başladı. Şimdilik satışları başlamasa da yılbaşına az bir süre kala hindi satışlarının artacağını ve hindilerin tezgâhlarda yoğunlaşacağını dile getiren satıcılar, hindilerin kilosuna göre fiyatlarının değiştiğini söylediler.

60 TL’DEN BAŞLIYOR

Hindi fiyatlarının değiştiğini dile getiren satıcılar, “Hindiler pazara geldi. Şimdilik satış yok. Ama yılbaşına daha az bir süre satışlarımız artacak diye düşünüyorum. Geçen yıl da böyle oldu. Yılbaşına yaklaştıkça satışlarımız arttı. Hindi fiyatları kilosuna göre değişiyor. Mesela fiyatlar 60 TL’den başlıyor. 10 kiloluk hindi ise 150 TL. Yani fiyatların 60 ila 150 TL olduğunu söyleyebiliriz. Satışlar durgun, çünkü vatandaşlar kardan ve buzdan dışarıya çıkamıyor. Hindi alsalar yılbaşına kadar nerede besleyecekler? Bu yüzden vatandaşlar biraz çekimser davranıyor” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL