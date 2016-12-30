30 Aralık 2016 Cuma

Hindi kesimine tepki

Yılbaşında hindi kesimine tepki gösteren ve bu katliama karşı olduklarını ifade eden Hayvan Hakları Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem, “Dinimizde açık ve net bir ibare var ve dinimizde Noel kutlaması diye bir şey yok” dedi.

30 Aralık 2016 Cuma 11:44
Hindi kesimine tepki

Her yıl Kurban Bayramı’ndan önce bazı hayvan severlerin kurban kesime karşı çıkması çeşitli tartışmaları da beraberinde getiriyordu. Ancak yılbaşında hindi kesilmesine hayvan severlerin nasıl bir tepki göstereceği merak konusu olurken, gazetemize bir değerlendirme yapan Hayvan Hakları Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem, yılbaşında hindi kesimine tepki gösterdi.

İslam dininde yılbaşında hindi kesiminin ve Noeli kutlamanın olmadığını dile getiren Erdem, bunun Hıristiyan âleminin çıkartmış olduğu bir bayram olduğunu belirtti.

NOEL KUTLAMALARI BAŞLADI

Yılbaşında hindi kesimine bütün hayvan severlerin karşı olduğunu ifade eden Erdem, “Biz bu bayramı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Dünyanın her yerinde Noel kutlamaları başladı bile. Şükran günleri özellikle Avrupa ve Amerika’da başlamış durumda. Yılbaşında biz Türkler de onlara katkıda bulunuyoruz. Dinimizde açık ve net bir ibare var ve dinimizde Noel kutlaması diye bir şey yok. Yılbaşında hindi katliamını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Buna da bütün hayvanseverler karşı” ifadelerini kutlandı.

BU KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ

Yılbaşında böyle bir katliamının olamayacağını söyleyen Erdem, “Ne yazık ki, bunun önüne geçemiyoruz. Noel kutlaması hindi yemekle veya ağacı katletmekle olmuyor. Yılbaşında maalesef 2 ayrı katliam var. Hem ormandaki ağaçlarımız yok edilmiş dolayısıyla oksijenimiz bitmiş oluyor hem de birçok canın kıyımı gerçekleştiriliyor. Biz insanlar bu kadar kötü müyüz; ne yazık ki bu kadar kötüyüz. Ben bütün hayvanseverler adına konuşuyorum: biz bu bayramı kabul etmiyoruz. Böyle bir katliam olamaz” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
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