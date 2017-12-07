07 Aralık 2017 Perşembe

HİJYEN VE GRAMAJA HASSAS DENETİM

Zabıta, vatandaşın sağlığını önceleyerek gıda denetimi yaptı.

07 Aralık 2017 Perşembe 11:43
HİJYEN VE GRAMAJA HASSAS DENETİM

  Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimlerini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Şu sıralar Zabıta ekipleri tarafından, fırın, unlu mamul üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde hijyen ve gramaj kontrolleri yapılıyor. 

Malatya genelinde faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri ile okul kantinlerinin denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığı ile gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla kontrol ve denetimlere büyük önem veriyor. Yapılan kontrol ve denetimler sırasında kurallara uymayan işyerleri hakkında ise ihtar tutanakları düzenleniyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahGıda Denetimi

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