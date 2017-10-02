Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramediglerin en büyük sorunu başta asılsız çağrılar olmak üzere onlara yapılan sözlü veya fiziki saldırılar. Yoğun iş yüküne rağmen hastalara ulaşmak için kılı kırk yaran ATT ve paramedikler bazı hasta ve hasta yakınları tarafından uğradıkları saldırılar tarafından tedirgin olurken, bu gibi problemlerin ne zaman son bulacağı merak konusu. ATT ve paramediklerin yaşadığı sıkıntıları anlatan ve BUSABAH gazetesine konuşan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

Aldıkları duyumlar ve kendilerine izah edilenler kadarıyla ATT ile paramediklerin yaşadığı ciddi sıkıntılar bulunduğunu ifade eden Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, ATT, paramedik ve 112 istasyon merkezlerinde görev yapan ekiplerin görevlerini 7/24 yaptıklarını ve insanlara destek olma hususunda ellerinden gelen her şeyi yaptıklarımı söyledi.

FİİLİ VE SÖZLÜ TACİZE MARUZ KALIYORLAR

ATT ve paramediklerin zor şartlar altında görevlerini yerine getirdiğini ifade eden Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“7/24 zor şartlar altında, her çağrılan vakaya 5 ila 8 dakika arasında ulaşan bu arkadaşlarımızın görevlerini çok önemsiyoruz. Ve görevlerini ne kadar özveriyle yaptıklarını görüyoruz. Özveri ve fedekarlıkla hizmetlerini yapan arkadaşlarımız gerek trafiğin en yoğun zamanlarında hastaya ulaşmada gerekse de vakaya ulaştıktan sonra bazı vatandaşların gösterdikleri tepki ve problemler var. Özellikle 112 komuta merkezlerine asılsız ihbarların gelmesi ve bu nedenle de gerçek olan vakalara ulaşılamaması. ATT ve paramedikler zor şartlar altında vakaya gidiyorlar ve orada bazı hasta yakınları tarafından ciddi bir şekilde fiili ve sözlü tacize maruz kalıyorlar. 112’de görev yapan arkadaşlarımızın hastalarını acil bir şekilde hastaneye ulaştırılması için ciddi tehditler aldıklarını, bunun yanında bıçak ve buna benzer kesici, delici aletlerle tehdit edildiklerini duyuyoruz. ‘Hastaya neden geç geldiniz?’, hastaya müdahale esnasında ‘Hastamıza neden gecikmeli olarak müdahale ediyorsunuz?’ gibi tepkiler gösteriliyor. Uyduruk, aslı astarı bulunmayan bahanelerle bazı insanlar, görevini yapan arkadaşlarımızı engelliyorlar.”

SADECE YÖNETMELİKLE GEÇİŞTİRİLİYOR

CMUK’ta şiddet gösterenlere karşı bir tutuklama kararının bulunmadığını belirten Başkan Bingöl, “Biz şiddete maruz kalan arkadaşlarımızla ilgili defalarca açıklama yaptık. Bunları dile getiriyoruz. Ancak bu gibi vakalara neden olan insanlar için özellikle CMUK’ta tutuklama kararı yok. Ama Bakanlığımızın son zamanlarda çıkardığı 112 ve sağlık çalışanlarına şiddet gösterenler için tutuklama kararı isteniyor. Fakat bu yasal düzenleme sadece yönetmelikle geçiştiriliyor. Biz bir anayasa değişikliğiyle sağlık çalışanlarına şiddet eylemi gösterenlerin özellikle tutuklanması ve bununla ilgili değerlendirme yapıldıktan sonra da sağlık alanında yararlandıkları tüm hakların ellerinden alınmasını talep ediyoruz. Bunun da caydırıcı bir güç olacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

GÖNÜL İSTER Kİ HER ŞEY YAPILSIN

“ATT, paramedikler zor şartlar altında, canlarını dişine takarak sırf sizin hastanızın hayatını kurtarmak için gidiyorlar ve görevlerini yaparken de şiddete maruz kalıyorlar. Bu gibi vakalarda polis ekiplerinin de 112 ekiplerine eşlik etmesini istiyoruz” diyen Başkan Bingöl, ATT, paramedik ve sağlık çalışanların da savunma sporlarına gidebileceklerini kaydetti. Başkan Bingöl, “Spor yapıldığında daha zinde, daha güçlü olunacağını düşünüyoruz. Gönül ister ki her şey yapılsın. Bunun faydalı olacağını tahmin ediyoruz ancak, zaman açısından arkadaşlarımız spor faaliyetinde bulunurlar mı, bunu değerlendirmek ve müdürlük olarak bir çalışma yapmak gerekir. Savunma sporları en azından kendilerini koruma açısından faydalı olur. Bu önemli. Bu tür bir faaliyette bulunulursa biz sendika olarak destekleriz. Bu konuda vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Hangi durumda olursa olsun isterse ATT ve paramedikler yüzde 100 haksız da olsa hiçbir hasta yakınının ATT ve paramediklere şiddet uygulama hakkı yoktur. Bunun yasal düzenlemeleri var. BİMER’e, savcılılara, Sağlık Bakanlığı’na, sağlık müdürlüklerine şikayet edebilirler. Hukuki olarak haklarını arayabilirler” diye konuştu.









MUTLU SARIGÜL