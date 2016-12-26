EKSEN Eğitim Sen Malatya İl Temsilcisi Kenan Akdoğan, öğretmenlik tercihi için 240 bin başarı sıralaması şartını değerlendirdi. BUSABAH’a konuşarak alınan karar hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Akdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili temsilcileri ve eğitim fakültelerinin dekanlarıyla yapılan çalışma sonucunda; eğitim fakültelerinin işlerliğinin daha da artacağı ve fakülteye girişte başarı sıralamasının 240 bin olacağının kararlaştırıldığını söyledi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DAHİL EDİLMELİ

“Yapılan düzenlemeyle toplumda oluşan ‘Hiç olmazsa öğretmen olsun’ algısını bir nebze de olsa değişeceğini; öğretmenliği bir zorunluluk değil, severek, isteyerek seçilen ve yapılan bir meslek haline getireceğini umut ediyoruz” diyen Akdoğan, “Fakat eğitim fakültelerine getirilen başarı sıralaması düzenlemesi, vakıf üniversitelerini de kapsamalı, bu üniversitelerin öğretmenlik bölümleri de düzenleme kapsamına alınmalıdır. Şöyle ki; devlet üniversitelerinin öğretmenlik bölümlerine 2016 sınav puanına göre en son 125 binlik başarı sırasıyla girilirken, vakıf üniversitelerinin aynı bölümüne en son 495 binlik başarı sıralamasıyla girilmiştir. Görüldüğü gibi iki üniversite çeşidi arasında bir uçurum bulunmakta ve bu durum yapılacak olan düzenlemeyi boşa çıkaracak nitelik taşımaktadır. Bu nedenle alınan kararların uygulanmasında vakıf üniversitelerinin de düzenlemeye dâhil edilmesi sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

LYS PUAN TÜRÜNE GÖRE ÖĞRENCİ ALACAK

Akdoğan, “Yine aynı başarı sıralaması düzenlemesi okulöncesi öğretmenliği bölümü ve birkaç bölüm için de yapılmıştır. Değişiklikle birlikte; daha önce YGS puan türüne göre öğrenci alan okulöncesi öğretmenliği bölümü, artık LYS puan türüne göre öğrenci alacaktır. Bu da, yapılacak olan düzenlemenin bu bölümünü kapsadığını ve bu öğretmenlik türüne de gereken değerin verildiğini göstermektedir. YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, eğitim fakültelerindeki niteliği yükselteceklerini de belirtmiştir. Eğitim fakültelerinin programları düzenlenirken, milli ve manevi değerlerimizin ön planda tutulduğu, geçmişine ve kültürüne sahip çıkan öğretmenlerin yetiştirileceği bir program olması beklentilerimiz arasındadır. Ayrıca programın çağın gereklerine göre şekillendirilmesi, geleceğimizi olumlu yönde etkileyecek. Sürekli üreten, kendini yenileyen, düşünen, sorgulayan, araştıran daha donanımlı bireylerin yetiştirileceği bir program olması ümidimizdir” diye konuştu.

MÜLAKATA SON VERİLMELİ

Öğrencilerin üniversiteyi bitirince boşta kalmamalarını sağlamak için gerekli çalışmaların ilgili bakanlıklarca yapılması gerektiğini ifade eden Akdoğan, “Düzenlemeler yapılırken; sadece eğitim fakültelerinin gereksinmeleri değil, bu fakültelerden mezun olacak öğretmen adaylarının da gereksinmeleri, üniversiteyi bitirince boşta kalmamalarını sağlamak için gerekli çalışmalar ilgili bakanlıklarla yapılmalıdır. Bu düzenlemeler dâhilinde objektif, güvenilir bir sınav sonucunda atamaların yapılması sağlanarak, öğretmen adaylarının emeklerinin karşılığını almaları için gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca öğretmen atamaları yapılırken şu an uygulanan, nesnellikten uzak, her türlü iltimasa açık olan mülakat uygulamasına derhal son verilmeli, öğretmen adaylarımız umutsuzluğa sürüklenmemelidir” söylemlerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL