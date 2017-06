Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti binasında değerlendirme ve basın toplantısı yaptı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyeleri CHP Meclis üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Kiraz, Belediye Meclis toplantılarında görüşülen konular ve parti içerisindeki konular hakkında açıklamalarda bulunarak parti olarak bundan sonra izleyecekleri yol haritası hakkında bilgiler verdi.

MALATYA ÖNEMLİ MERKEZLERDEN BİRİYDİ…

Askere Alma Bölge Başkanlığı’nın (ASAL) Malatya’da kapatılmasının söz konusu olduğunu söyleyen Enver Kiraz, şunları kaydetti:

“Malatya Türkiye’nin en büyük 2. ordusunun bulunduğu önemli askeri merkezlerden birisidir. Dolayısıyla birçok ilin askeri anlamda Malatya’ya bağlı olduğunu kamuoyu biliyor. 2. Ordu’nun olduğu bir ilde ASAL’ın kapatılıyor olması hiçbir Malatyalı açısından kabul edilebilir olması veya mantıklı bir durum olması mümkün değildir. Daha önce birçok askeri birliğimizin azaltıldığını gördük. Özellikle acemi birliği konusunda Malatya önemli merkezlerden birisiydi. Bu oranın ciddi şekilde sekteye uğratıldığını ve acemi askerlerin yetiştirilmesi noktasında Malatya’nın çok gerilere düştüğünü daha önce yapılan uygulamalarda gördük. Ayrıca AKP iktidarı döneminde son 15 yılda Malatya’nın birçok bölge müdürlüğünün başka komşu illere taşındığını acı bir gerçek olarak Malatyalılar izledi. Her bölge müdürlüğü götürülürken bizler ‘neden bu haksızlık yapılıyor?’ diye sorguladık ama hala mantıklı bir yere yerleştiremedik. Örneğin kayısı için önemli olan meteoroloji niye Malatya’dan gitti bunu hala anlayabilmiş değiliz ya da yeni gelen bir bölge müdürlüğü, DAP kurulurken neden Malatya’ya kurulmaz, Erzurum tercih edildi bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Önce Adana Askere Alma Bölge Başkanlığı kapatılacak Adana Malatya’ya bağlanacaktı ancak oradaki siyasilerin daha ağır basması ve devreye girmesiyle kapatılmasından vazgeçildi. Ama şimdi tam tersi oldu ve Adana ASAL kapatılmıyor, Malatya ASAL kapatılarak oraya bağlanması isteniyor Malatya ilini Adıyaman, Elazığ, Maraş ve Tunceli illeri bağlıdır. Bu yapılmak istenen hem vatandaşı hem de personeli ciddi anlamda mağdur edecektir. Bu konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba bir açıklama yaptı. Kendisi bu konunun takipçisi olacaktır. Ama ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. İktidar partisinin Askere Alma Bölge Başkanlığı’nın kapatılmaması için mücadele etmesi gerekiyor. Onlara da çağrıda bulunuyoruz; lütfen, tüm bölge müdürlükleri giderken seyirci kaldınız. Bari bu kez Malatya’nın tarafında sizde olun.”

HİÇ Mİ MİMAR, MÜHENDİSİN YOK?

Kiraz, Büyükşehir Belediyesi’nin son günlerde yaptığı çalışmaları eleştirerek, “Malatya’da özellikle son günlerde tamirci esnafının işlerinden çok memnun olduklarını düşünüyorum. Çünkü insanlar araçlarıyla hangi sokağa girse mutlak araçlarının altını yere vurmadan o sokaktan çıkmıyor. Dolayısıyla sürücüler sonrasında araçlarını tamirciye götürüyor. Her halde tamirciler Büyükşehir Belediyesi ve iki ilçe belediyesine önemli teşekkürler ediyor ya da bu çalışmalar konusunda teşvik ediyorlar. Neden Malatya’nın sokakları çukur içerisinde düzeltilmez. Daha yeni asfaltı yapılan Kanalboyu’nda asfaltı tekrar söktüler. Allah aşkına yeni yaptığınız taze yolu söküp tekrar asfaltlamak nedir? Neyi amaçlayıp, kime rant vermeyi hedefliyorsunuz? Daha önceden bir proje hazırlanmaz mı? Hiçbir ön görünüz olmaz mı? Bu belediye içerisinde hiç mi mimar, mühendisin yok? Hadi sen esnafsın belediyecilikten anlamıyorsun ama hiçbir daire müdürün, bir yardımcın yok? Üstelik bu yapılan yanlışların nedenini hiçbir yetkili çıkıp açıklamıyor. Malatya – Yeşilyurt arasında Tecde yolu daha önceden 2014 yılında bir kısmı tamamlandı. Tam 3 yıl önce yol bitti, 1 yıl sonra sokak lambalarını takabildiler. 2017 yılının ortasındayız orada hala yürüyüş yolları tamamlanmadı. Yani her sokağımızda her caddemizde aylarca yıllarca insanları canından bezdiren hizmetler yapılıyor. Sonra olmadı 1 ay rahat edeceğiz diyoruz, tekrar bir çalışma yapılıyor maalesef son dönemlerde Malatya’nın görüntüsü bu yönde ve bu çirkin görüntü Malatyalılara yakışmayan bir görüntü” şeklinde konuştu.

YARIN ÇOK GEÇ OLMAMASI İÇİN…

Malatya’da yaşanan su sorununu hatırlatarak Enver Kiraz, “Şehrin her bölgesinde susuzluk sorunu var. Çok yakın zaman içerisinde bir tek su kaynağımız olan Gündüzbey – Kaptaj bütün Malatya’yı besliyor. Bu yaz önemli bir kuraklık sorunu bizleri bekliyor. Malatya’nın her sokağında, mahallesinde saatlerce sular kesiliyor. Dolayısıyla bu sorunlarla ilgili hiçbir önlem almak, su kaynağı bulmak hiç kimsenin aklına gelmiyor peki bu insanlar yarın tamamen susuz kaldıklarında, yaz aylarında Büyükşehir nasıl hesap verecektir. Büyükşehir olmuşuz ama onlarca önemli sıkıntılarımız var. İlçe başkanlarımız su konusunda belediye meclisinde sorunları dile getirdiler. Yarın çok geç olmaması için gerçekten bu konuda önemli çalışmalar yapılıp, ciddi adımların atılması gerekiyor. Ama belediye geçmişte ne yaptı, bu sorunlar varken 3 ayını referandum da Evet oyunu nasıl artırırız onun peşine düştüler. O bitti bu kez pembe mi yoksa yeşil mi trambüs olsun onun peşine düştüler. İnsanları bu yüz yılda hele de üniversite güzergahında sen niye ayırıyorsun. Bu anlayış şekli en ilkel anlayışlardan birisidir” diye konuştu.







ÖMER ALİ DELİBAŞ