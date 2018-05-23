Hiç kimseye kırgın değilim

Ahmet Polat Kaya şunları söyledi:

“Bu yola çıkanlar makamları ve mevkileri düşünmezler. Bizler bu ülkenin sevinciyle sevinen, hüzünüyle hüzün duyan ve bir davaya inanmış insanlarız. İslam mütefekkirlerinden Feriduddin Attar’ın dediği gibi ‘Her insanın bir derdi, bir ideali, bir davası olmalı, derdi olmayan insan gidip pazardan dert satın almalı… Zira dertsiz, davasız, aşksız ve idealsiz insan yeryüzüne yüktür.’ Bu dünya daha güzel, daha adil, daha özgür ve daha anlamlı bir dünya olacaksa, bu ancak ve ancak insanlık adına, adalet, özgürlük, ahlak ve onur adına iyilik ve güzellik adına bir ideali, bir davası olan insanlar eliyle olacaktır. Bu davada birlik olmak, dünyada söz sahibi olma, Müslümanların onurunu koruma davasıdır. Bu sebepten küsmek, darılmak ya da kişisel en ufak bir hesaba girmenin bu ülkeye ihanet olacağına inanlardanım. Bu amaçla bu kutlu yolculukta aday gösterilen arkadaşlarıma her yönüyle yanında olduğumu, her türlü çalışmalarında destekçileri olduğumu bilmenizi isterim. Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in şu mısrasıyla bitirmek istiyorum. Kader beyaz kağıda sütle yazılmış yazı, Elindeyse beyazdan gel de sıyır beyazı…”