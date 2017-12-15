Konuyla ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada başvuruların 1 Ocak ile 3 Mart tarihleri arasında İl Müdürlüğüne yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Tebliğle, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edilebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır” denildi.

Başvuruların 1 Ocak 2018 gününden 1 Mart 2018 günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Müracaatlar; son başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde İl Proje Yürütme Birimimizce değerlendirilerek, Bakanlığımızca ilimize tahsis edilecek ödenek doğrultusunda hibe hakkı kazanan yatırımcılar belirlenecektir. Proje için bilgi almak isteyen yatırımcılar İl Müdürlüğümüz Proje yürütme birimine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler. Yatırımcılarımız Uygulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları www.tarimreformu.gov.tr internet sayfasından temin edebileceklerdir. Program kapsamında kabul edilen başvurular ile İl Müdürlüğümüz arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımlarının en fazla 60 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ