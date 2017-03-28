28 Mart 2017 Salı

Heykelin yanında trafik levhası!

Eskimalatya’da bulunan Hasan Basri Türbesi girişindeki kadın heykellerin yanında trafik işaret levhalarının olması, vatandaşları rahatsız ediyor.

28 Mart 2017 Salı 11:34
Heykelin yanında trafik levhası!

  Tarih kokan Eskimalatya birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Ciddi bir tarihi varlığı içinde barındıran Eskimalatya’da, meydanlarda bulunan heykeller de dikkat çekiyor.

ANADOLU KADINI FİGÜRÜ
  Hasan Basri Türbesi girişinde bulunan heykeller de yine dikkat çeken heykeller olarak biliniyor. Vatandaşların çok beğendiği ve fotoğraf çektirdiği eserde, iki Anadolu kadını figürü bulunuyor. Bu anlamda söz konusu heykelin yanında trafik işaret levhalarının olması vatandaşlar tarafından hoş karşılamıyor.

ESTETİKTEN UZAK
  Konuyla ilgili konuşan vatandaşlar, “Bu levhaların burada olması estetikten uzak bir görüntüye neden olmuş. Eskimalatya turistik bir yer. Her gün yüzlerce insan buraları geziyor. Bu görüntü hoş değil. Levhaların kaldırılması lazım” dediler.

Öte yandan Eskimalatya’ya gezmek için giden vatandaşlar da bu görüntünün estetikten uzak olduğunu belirttiler.

TAHİR ÖZÇELİK
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