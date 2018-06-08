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“Heveslerini kursaklarında bırakacağız”

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Cumhurbaşkanımızı TBMM’de yalnız bırakmayacağız. Erdoğan ve AK Parti düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız” dedi.

“Heveslerini kursaklarında bırakacağız”

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Cumhurbaşkanımızı TBMM’de yalnız bırakmayacağız. Erdoğan ve AK Parti düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız” dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 10:53
“Heveslerini kursaklarında bırakacağız”

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlere kısa bir süre kalırken AK Parti’de milletvekili adaylarının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ev ev, mahalle mahalle, ilçe ilçe gezen AK Parti milletvekilleri ve adayları tempoyu arttırdı. Seçimlerin ülke için hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti’nin yine Malatya’dan büyük bir zaferle çıkacağına inandığını söyledi.

Hayalinin dahi kurulamadığı icraatların AK Parti iktidarında kazandırıldığını belirten Koca, bu süreçte yaklaşık 20 milyar TL’lik yatırımın Malatya’ya getirildiğini kaydetti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden, Recai Kutan Barajı’na, Karahan Tüneli’nden Yeni Malatya Stadyumu’na kadar daha birçok hizmeti hemşehrileriyle buluşturduklarının altını çizen Koca, “Biz 16 yıldır laf değil, icraat üretiyoruz. Kimileri gibi boş konuşmalarla gündemi doldurmuyoruz. Bu memlekete bir asırdır çivi çakamayan gayri milli zihniyet, 16 yıldır ülkeye çağ atlatan AK Parti’ye ders vermeye kalkıyor. Milletimiz asıl en büyük dersi 24 Haziran’da sandıkta verecektir’’ ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ DEMEK, RECEP TAYYİP ERDOĞAN DEMEK

2002’den bu yana AK Parti’nin kalesi konumunda olan Malatya’nın 24 Haziran’da da yine rekor oyla Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti’nin de 6 milletvekilini TBMM’ye göndereceğini ifade eden Koca şöyle devam etti:

“Son zamanlarda gerek ülkemizde gerek Malatya genelinde sahneye bir oyun konmaktadır. Oyunun adı Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnızlaştırma. Bir kere şunu iyi idrak etmeliyiz: AK Parti demek, Recep Tayyip Erdoğan demek, Erdoğan demek AK Parti demektir. Nasıl et tırnaktan ayrılmaz ise AK Parti’de Cumhurbaşkanımızdan ayrılmaz. Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasında Beydağı gibi dimdik duran Malatyalı hemşehrilerim, bu oyunu 24 Haziran’da AK Parti’ye verecekleri oyları ile bozacaktır. Güçlü bir Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye daha kazandıracağı birçok hizmet, ancak mecliste güçlü AK Parti ile mümkündür. Biliyorum ki Cumhurbaşkanı sevdalısı Malatyam başkomutanının elini mecliste güçlü tutacak , Erdoğan ve AK Parti düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır." 

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiIhsan Koca
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