DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, 21 Nisan günü Malatya Yakınca Spor Salonu’nda hakim karşısına çıkacak. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak hakkında 230 yıla kadar hapis isteniyor.

TARİH BELİLENDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmişti. Nakile ilişkin talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, davanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakline karar vermişti. Kararın ardından Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülecek duruşmanın tarihi belirlendi.

2012-2016 YILLARI ARASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gültan Kışanak’ın milletvekilliği ve belediye eş başkanlığı yaptığı 2012-2016 yılları arasında,“Örgüt kurma ve yönetme”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız olarak katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve 41 defa “Örgüt propagandası yapmak” ile suçlaması ile iddianame hazırlandı.

135 YIL HAPİS İSTENİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel için, 2012 ve 2016 yılları arasında katıldığı 16 eylem ve etkinlikler olmak üzere, “Örgüte üye olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlamaları ile 135 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ÖZEL MAHKEME SALONU

Malatya’da 15 Temmuz hain darbe girişimine destek veren askerlerin yargılanması için kurulan Yakınca Spor Salonu’nda bu kez, “Örgüt kurma ve yönetme”,“Örgüte üye olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlamaları ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel yargılanacak. Kışanak ve Tuncel, 21 Nisan günü hakim karşısına çıkacak.

BİRLEŞTİRME KARARI ALINDI

Öte yandan Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ayrı görülen diğer bir yargılamada ise, Kışanak ve Tuncel hakkında, KCK Ana Davasında "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 10’ar yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Dava dosyaları için ayırma kararı veren mahkeme, dosyaları Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermiş mahkeme ise, Kışanak ve Tuncel’in dosyalarının birleştirilmesine karar vermişti. Mahkemenin birleştirme kararı verdiği davada yargılamanın Diyarbakır’da yapılmasının “Kamu güvenliği açısından tehlike yaratacağı” gerekçesiyle, başka bir ile nakli için Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmıştı. Bakanlık, davanın Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi için karar aldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yakınca Spor Salonu’nda hazırlanan mahkeme salonunda Kışanak ve Tuncel 21 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkacak.

TAHİR ÖZÇELİK