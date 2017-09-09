15 Temmuz Milli İrade Ocakları dün bir basın açıklaması yaparak Arakanlı Müslümanlara yapılan vahşeti kınadı. Dün Cuma Namazı çıkışı Soykan Parkı’nda bir abasın açıklaması yapan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkan Vekili Bilal Uludağ, önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine başta Arakan’da Filistin’de, Suriye’de ve dünyanın farklı noktalarında işkencelere maruz kalarak hayatlarını kaybeden Müslümanları saygı ve rahmetle andıklarını dile getirerek başlayan Uludağ, mücadeleye devam eden kardeşlerine de Allah’ın yar ve yardımcısı olması yönünde dileklerde bulundu.

ÖLÜME TERK EDİYORLAR

Arakanlı Müslümanların ölüme terk edildiğini ifade eden Uludağ, “Son gelen haberler doğrultusunda Budist Myanmarlı insan görünümlü hayvanlar Arakanlı Müslüman kardeşlerimizi köylerinden çıkarıp geri dönmemeleri için evlerini yakıyorlar. Bununla birlikte Müslüman kardeşlerimizi dağlık alanlara yönlendirip abluka altında aç, susuz, ölüme terk ediyorlar. Maalesef ve üzülerek şunu söylemekteyiz ki; Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz hayatta kalabilmek için ağaç kabuğu, ağaç yaprakları ve otla besleniyorlar. Arakanlı Müslüman kardeşlerimize yapılan bu soykırım karşısında bütün dünya halen sessizliğini koruyor. Hadi bazı ülkelerin fikri ve düşüncesini bildiğimizden neden sessiz kaldıklarını biliyoruz. Ama bu soykırım karşısında Müslüman ülkelerinin neden sessiz kaldığını hala anlamış değiliz. Bütün dünya soykırım karşısında sussa da biz susmayacağız. Bu çerçevede sert ve net tavır ortaya koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, tavır koyan siyasi parti ve genel baş kanlarına, tavır koyan Sivil Toplum Kuruluşlarına şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ŞEREFLİ ÖLÜMÜN HESABI YAPILMAZ

“İslam dini sadece Ramazan ayında yaşanması için gönderilen bir din değildir” diyen Uludağ, şunları kaydetti:

“Ramazan ayında ekranları kapatan ilahiyatçılar neden Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz için dua çağrısında bulunmuyorlar. Daha önce yapmış olduğumuz çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz. Devlet yöneticilerimize açık çağrımızdır; Arakan’da Müslüman kardeşlerimizin akan kanlarının hesabını sormak için biz gitmeye hazırız. Sadece yolumuzun açılmasını istiyoruz. Dünyaya bir defa geldik ve bir defa öleceğiz, bizden şerefli ölümün hesabı yapılmaz. Bütün dünya birleşmiş Müslümanlar üzerinde oyunlar oynarken biz Müslümanların daha çok birliğe ihtiyacımız var. Bana neci olmamalıyız, bize dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesinden uzak olmalıyız. Gün birlik günü, gün beraberlik günü, gün Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz için dua ve haykırış günü.”

MUTLU SARIGÜL