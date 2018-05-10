HESAP KESİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilen Hacı Uğur Polat, ilk Meclis toplantısını gerçekleştirmiş oldu. Söz konusu toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, görüşülen gündem maddelerinde ilk olarak geçtiğimiz ay Mecliste karara bağlanan maddelerin onaylanması yapıldı.

5 KATTAN 12 KATA…

Toplantıda, Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi’nde bazı parsellerde yapılaşma koşulunun 5 kattan 12 kata çıkarılması kararı kabul edildi. Gerekçe olarak ise yeşil alan, park ve otopark alanlarının genişlemesi sunuldu.

“BELEDİYE TÜM DERNEKLERE EŞİT MESAFEDE DEĞİL”

Öte yandan Battalgazi ilçesinde bulunan Niyazi Mahallesi’ndeki Karakaş Konağı’nın kullanım hakkının 5 yıllığına Önder İmam Hatipler Derneği Malatya Şubesine verilmesi maddesi de kabul edildi. Söz konusu maddeye CHP Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Hurşit Kuşçu tarafından red oyu verildi. Kuşçu’nun red kararı gerekçesi ise, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin bütün dernek veya vakıflara eşit mesafede yaklaşmadığı kanaatini taşıdığımdan, projeye red veriyorum” şeklinde açıklandı.

Toplantıda, toplu taşıma araçları seyahat kartları uygulama yönetmeliği revize edildi. Ayrıca S ticari plakalı servis taşımacılığına ait yönetmelik maddelerine de revize getirildi.

BELEDİYE NEREYE, NE KADAR HARCADI?

Meclis, Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı kesin hesabını da görüştü. Bu anlamda belediyeye gelen gelirler konuşuldu ve gider hesapları paylaşıldı. Buna göre, Büyükşehir Belediyesi, genel kamu hizmetleri için 260 milyon 143 bin TL harcadı. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri için 45 milyon 175 bin TL harcayan belediye; ekonomik işler ve hizmetlere 148 milyon 782 bin TL, çevre koruma hizmetlerine 437 bin TL, iskan ve toplum refahı hizmetlerine 7 milyon 709 bin TL, dinlenme-kültür ve din hizmetlerine 19 milyon 588 bin TL, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine 5 milyon 984 bin TL harcadı. Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı 487 milyon 822 bin TL olarak gerçekleşti. Ayrıca belediye 2017’de 13 milyon 571 bin TL borç ödeme de yaptı.

ÜYE SEÇİMİ

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Meclis üyeleri ile yerine gelen Meclis üyeleri hakkında meclise bilgi verilirken, istifa eden Meclis üyelerinin görev yaptığı komisyonlarda boşalan üyeliklere de seçimler yapıldı.

Ramazan Acar, Nevzat Aslan ve Hilal Acı’nın Meclis üyeliklerinden istifa ettikleri, yerlerine ise Şahin Doğan, Abdurrahman Kızıl ve Ramazan Yakıcı geldi. Büyükşehir Belediye Meclisinde boşalan komisyon üyelikleri için yapılan seçimler sonucunda; Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon üyeliğine Rüstem Çatı, Hukuk ve İhtisas Komisyon üyeliğine Ramazan Yakıcı, Meclis Kâtipliği üyeliğine Şahin Doğan, Tarihi Kentler Birliği yedek üyeliğine ise Mehmet Polat seçildi.

Meclis toplantısında ayrıca, Büyükşehir Belediyesi yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a 190 milyon TL borçlanma yetkisi de verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ikinci oturumunu 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 14.00’te yapmayı kararlaştırdı.