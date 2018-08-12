‘Hesap az geldi’ katliamında 5 sanığa ceza yağdı

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Aykut Ökten, Yasin Ertaş, Kerem Dereili, Enes Kaba ve Suat Ağzıküçük, tutuksuz sanıkların yanı sıra ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar ile avukatlarının son savunmalarını alan Mahkeme Heyeti, cinayetlerden dolayı Aykut Ökten’e Hakan Kaba ve Erdinç Barutçu’yu haksız tahrik altında öldürmekten dolayı 20 yıl hapis cezası, sanık Yasin Ertaş’a Burak Akpınar’ı haksız tahrik altında öldürmekten 10 yıl hapis cezası, sanık Enes Kaba’ya ise Serdar Ökten’i öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Heyeti sanık Enes Kaba’ya ayrıca yağmaya teşebbüsten 8 yıl 9 ay verirken, nitelikli adam yaralama suçundan ise 8 yıl 9 ay, hapis cezası verdi. Mahkeme Heyetince, sanıklar Suat Ağzıküçük ve Kerem Dereili’ne yağmaya teşebbüs suçundan 8’er yıl 9’ar ay hapis cezaları da verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti.

5 LİRA DEYİNCE DEHŞET SAÇTI

İddianame yer alan bilgiye göre, kasadaki görevli daha önce de aynı kafeye gelen Kaba'ya "jest" olsun diye hesabın 5 lira olduğunu söyledi. Bu düşük hesapla rencide edildiğini düşünen Hakan Kaba ile kafede çalışanlar arasında tartışma yaşandı. İddianameye göre; aynı akşam Hakan Kaba beraberinde kardeşi Enes Kaba ve 7 arkadaşı ile birlikte kafeye gitti. Kaba, yanlarına gelen işletmeci Aykut Ökten'den 50 bin lira haraç istedikten sonra tabancayla Ökten'in bacağına doğru ateş etti. Ökten de üzerindeki tabanca ile Kaba'ya ateş açtı. İki grup arasındaki silahlı kavgada Kaba'nın yanı sıra Burak Akpınar (21), Erdinç Barutçu (23) ile kafe işletmecilerinden Serdar Ökten (41) öldü.

ÖLÜ NUMARASIYLA KURTULMUŞ

Dava dosyasında yer alan, 4 kişinin öldüğü işyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarında çatışma anları saniye saniye kaydedilirken, o esnada işyerindeki müşterilerinde çatışma ortasında kaldığı ve büyük bir paniğin yaşandığı görüldü.

Çatışma esnasında birçok müşteri işyerinden kaçarken, çok sayıda müşterinin de yerlere yattığı ve masa altlarına girdiği görülüyor.