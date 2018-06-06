"Hesabı Malatyalılar soracak"

Çalık, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Akpınar Meydanı ve Ayakkabıcılar Çarşısı esnaflarını ziyaret etti. Hasta ziyaretlerinde de bulunan Çalık, Sancaktar, Kırçuval, Akpınar ve Uçbağlar Mahallelerinin katılımıyla düzenlenen ortak mahalle toplantısında konuştu.

Malatyalıların gece gündüz demeden sahalara indiğini ifade eden Çalık, "Eğer benim ablalarım, bacılarım, teyzelerim, annelerim gece sahalara indiyse, 24 Haziran'ın ışıkları yanmış demektir. Yiğit Malatyalı hemşerilerim 24 Haziran'da o mühürleri güçlü bir şekilde AK Parti'ye vuracak, Allah nasip ederse Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçecek. Ama işimiz bitmeyecek. İki tane işimiz var; bu iki işimizden birincisi cumhurbaşkanımızı seçmek. İkinci oy pusulasında cumhurbaşkanımızın meclisteki yol arkadaşlarına, Malatya'dan göndereceğiniz askerlerine, Malatya'nın hizmetkarlarına mührü vuracak. Başkomutan askerleriyle birlikte Meclise gidecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştiren Çalık, şunları söyledi:

"Malatya'daki 2.Ordu Komutanı'na, Metin Temel Paşa'ma, Zeytin Dalı Operasyonu'nda Afrin'de Türk bayrağını sancağımızı diken komutanımıza 'apoletlerini sökeceğim' diyen İnce'ye 24 Haziran'da hesabı benim Malatyalı hemşerilerim soracak. 'Apoletlerini sökeceğim' dediği adama, Malatyalıların hesap sorması gerekir. 2.Ordu Komutanlığı Malatya'dadır. Cumhurbaşkanımız Malatya'da iftara geldiğinde Metin Temel Paşa iftara geldi diye, başkomutanını alkışladı diye 'omuzlarındaki apoletleri sökeceğim' diyen İnce'ye cevabı Malatyalıların 6-0'la vermesi lazım."

(Bülten)