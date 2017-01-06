06 Ocak 2017 Cuma

Heredot Cevdet Malatya’da

Malatya’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği ve karikatürist-oyuncu Hasan Kaçan'ın (Heredot Cevdet) anlatıcı olarak katıldığı "Tarihin Satır Araları" söyleşi programı yoğun ilgi gördü.

06 Ocak 2017 Cuma 11:24
Heredot Cevdet Malatya’da

  Söyleşiye aynı zamanda Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Doğan, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel’le birlikte, aileler ve antrenörler de katıldı.

SESSİZ KAHRAMANLAR: ANNELERİMİZ
  Battalgazi Halk Eğitim Toplantı Salonunda gerçekleşen programda Hasan Kaçan'a, Eda Karaytuğ ve müzisyen grubu eşlik etti. Hasan Kaçan, söyleşi boyunca geçmişte ve günümüzde yaşanmış kahramanlık hikâyelerini dinleyicilere anlattı. Kaçan'ın, Çanakkale Savaşı’nda Fransız askerleriyle girilen çatışma sonrasında, Fransız askerlerini yenilgiye uğratan Yarbay Hasan'ın, yaralı Fransız askerine su vermek isterken, o asker tarafından hançerlenerek öldürülmesini konu alan hikâyesi ilgiyle dinlendi.

  Hasan Kaçan, bazı kahramanların bilindiğini, bazılarının ise gizli kaldığını ifade ettiğini ifade ederek, "İstiklal harbinde cepheye mermi taşıyanlar da, 15 Temmuz'da kamyonun direksiyonuna geçip, hainin üzerine gözünü kırpmadan yürüyen de onlardır, annelerimiz. Varlığıyla yokluğunu belli etmeyen sessiz kahramanlar annelerimiz" dedi.

HABER MERKEZİ
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