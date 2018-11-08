“Her zaman halk ile iç içeyiz”

Milletvekili Çalık, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve partili yöneticilerle birlikte ÖZSAN Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek, burada esnaf ve sanatkarlar ile bir araya geldi.

AK Partililerin sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman halkla iç içe olduğunu belirten Çalık, “Öncelikle ‘Seçim döneminde geliyorlar’ cümlelerinin AK Parti iktidarları döneminde tamamen yıkıldığını ifade etmem gerekir. ÖZSAN Sanayi Sitesi’ne de, Malatya’nın her karesine de seçim olsa da, olmasa da sorunları dinlemek üzere sürekli milletimizi dinlemek üzere sizlerle bir araya geliyoruz” diye konuştu.

“MALATYA GELİŞTİ”

Malatya’nın AK Parti iktidarları döneminde önemli bir gelişim ve dönüşüm gösterdiğine işaret eden Çalık şunları söyledi:

“2014 yılından itibaren Büyükşehir Malatya’nın gelişimi, değişimi tüm çevre iller başta olmak üzere Türkiye tarafından fark ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da, bakanlarımız da Malatya ile ilgili değişimin farkındalar. ‘Malatya değişti, Malatya gelişti’ dedik. Bu değişim ve dönüşümde en büyük emek sizlerin AK Parti’ye vermiş olduğunuz oylar ve desteklerdir.”

Çalık, yeni sanayi sitesinin kurulması konusunda yürütülmekte olan çalışmaları takip ettiklerini ifade ederek, esnaf ve sanatkarların bu konudaki talebine her zaman sahip çıktıklarını kaydetti.