Türkiye kuru kayısı üretiminin yüzde 90’ı, dünya kuru kayısı üretiminin ise yüzde 70’i Malatya’da yapılıyor. Kayısı üreticisi emeğinin karşılığını alamasa da, Türkiye ekonomisine özellikle kuru kayısı ile katkı sağlanabiliyor. Bu kapsamda Türkiye, kuru kayısıdan 2016-2017 sezonunda 86 bin 255 ton karşılığında 273 milyon 421 bin dolar döviz girdisi sağladı.

İHRAÇ FİYATI YÜZDE 25 GERİLEDİ

Türkiye Kuru Meyve İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru kayısıdan 2016/17 sezonunda 86 bin 255 ton karşılığı 273 milyon 421 bin dolar döviz girdisi sağladığını açıkladı. Kuru kayısı ihracatı 2015/16 sezonunda ise; miktar bazında 76 bin 414 ton, değer bazında 321 milyon 624 bin dolar olmuştu. Öz’ün verdiği bilgilere göre, kuru kayısı ihracatı miktar bazında yüzde 14’lük artışa karşın, değer bazında yüzde 16 düşüş gösterdi. Kuru kayısının ortalama ihraç fiyatı yüzde 25 geriledi.

FİYATLAR KORUNABİLSEYDİ…

“Kuru kayısı ihracatında 2015/16 sezonu ortalama ihraç fiyatları korunabilseydi Türkiye 100 milyon dolar daha fazla döviz elde edecekti” diyen Öz, “Bu durum birçok tarım ürünü ihracatında yaşanıyor. Döviz kurundaki artışı yabancı ithalatçıların cebine koymaya gerek yok. Bu ürün için üretici, tüccar, ihracatçı tam bir yıl emek veriyoruz” diye konuştu.

ÜRETİCİDE 5 LİRA, MARKETTE 20 LİRA

Öte yandan, kayısı üreticisinin sıkıntıları ise bitmek bilmiyor. Artık dillere pelesenk olan, “Kayısı üreciden 5 liraya alınıyor, markette 20 liraya satılıyor” cümlesinin gerçekliği ise su götürmüyor. Bu anlamda konuyla ilgili konuşan ve söz konusu döviz girdisi rakamlarının düşük olduğunu belirten Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, bazı açıklamalarda bulundu.

Kılıç, “Kayısının yıllardır 350 ila 400 milyon dolar ihracatı var. Bu rakamda bir yanlışlık var. Yapılan ihracat rakamı doğru fakat para olarak düşük gösterilmiş. Burada bir hile yapılmış. Kayısının 110 ülkeye ihraç edildiği söyleniyor. Kayısı 110 ülkeye ihraç edilse dahi eğer burada devletin bir kontrol mekanizması yoksa bu gibi rakamlar hep insanlara çarpıtılarak anlatılır” sözlerine yer verdi.

ÇİFTÇİ İŞÇİ PARASINI ÇIKARTAMIYOR

Üreticinin mağdur durumda olduğunu söyleyen Başkan Yunus Kılıç, “Bakın bugün kayısımızın buradaki değerini biliyorsunuz. Çiftçi mağdur. Çiftçilerimiz işçi parasını bile çıkartamıyor. Fiyatta gerileme yok, gerileme çiftçiye dönük var. İhracatta gerileme olur mu? Bugün Avrupa’da 250 gram kayısının 6-7 Euro’ya satıldığını herkes biliyor. Bu çelişki de devlet bu işe elini atıncaya kadar çözülemez. Burada aralarında dama oyunu oynuyorlar. üreticilerin ürünleri üzerinden spekülasyon yapıyorlar. Her gün bir araya gelip günlük olarak fiyat değiştiriyorlar. Hata, Malatya’nın üreticisinden, Sivil Toplum Kuruluşundan siyasetçisine kadar herkeste. Bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilimize geldi, 5 dakika bir görüşme talebinde bulunduk ve Cumhurbaşkanıyla görüştürülmedik. Neden görüştürülmedik, çünkü buradaki bazı kişiler, bazı ihracatçılarla kankalar. Bunlar kanka oldukları için bizi Cumhurbaşkanıyla görüştürmediler. Cumhurbaşkanının haberi var mı, kayısının ne kadar olduğundan, kaç paraya satıldığından. Biz bunu 5 dakikada anlatamaz mıydık? Bugün Toprak Mahsulleri Ofisi fındığı, inciri, üzümü alıyor da Malatya’da kayısıyı alamaz mı? Böyle devam ederse bu vatandaş bu kayısıyı sökecek” diye konuştu.















TÜRKAN YILDIZ