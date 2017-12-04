Malatya İli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın Bulgaristan’da 26-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen İş Formu Toplantısına katıldı. Bu toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Bulgaristan Tarım Bakanının da katıldığını ifade eden Başkan Akın, toplantıdaki izlenimlerini ve yaptıkları ikili görüşmeleri anlattı. Son günlerde aile işletmelerine verilecek destekleri de değerlendiren Başkan Akın, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Akın, 26-27 Kasım tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan bazı kurum, kuruluş ve STK temsilcileri ile birlikte Malatya'yı temsilen İş Formu toplantısına katıldıklarını dile getirerek, bu toplantıda katıldıkları diğer toplantılarda olduğu gibi katılımcılara Malatya kayısısı ikram ettiklerini söyledi.

İLİŞKİLERİMİZ DEVAM EDECEK

Toplantıda ikili görüşmeler yaptıklarını da dile getiren Başkan Akın, “Ayrıca oradaki birlik başkanlarıyla hayvancılık noktasında ikili görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimizde ‘Farklı ortak organizasyonlar yapabilir miyiz?’ konuları ele alındı. Ayrıca orada tarım ve hayvancılık alanında hangi gelişmelerin olduğuyla ilgili araştırma yaptık. Bu görüşmeler neticesinde de inşallah ileriki süreçlerde bu ikili ilişkilerimiz devam edecek. Yaklaşık 20 tane kurum kuruluş STK özel teşebbüsler görüşme yaptık. Bu konuda İleriye yönelik bazı çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

HAYVANCILIKTA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Mera hayvancılığının 3 katına çıkarılması gerektiğini vurgulayan Başkan Akın, “Bulgaristan yağış alan bir bölge olduğu için kuraklık noktasında bir sıkıntıları yok. Yem bitkileri yönünden geniş kapsamlı bitkileri var. Meraları da bizim meralardan daha kaliteli ve ot verimi daha yüksek. Hayvancılık noktasına baktığımız zaman tabii ki hayvancılıkta biz Avrupa'da birinciyiz. Ama ülkemizdeki nüfusa baktığımız zaman küçükbaş mera hayvancılığını en az 3 katına çıkarmamız lazım. Bu noktada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın destekleri var. Aile işletmelerinde biraz daha fazla destek verilirse kırsaldaki insanların, kadın yetiştiricilerin desteklenmesi noktasında da bakanlığımızın bir çalışması var. Bizler de talep etmiştik. İnşallah böyle bir çalışma olursa kırsaldaki insanların üretimi daha fazla artıracağını düşünüyoruz. Meralarda iyileştirme çalışması yapılması gerekiyor. Meralarda herhangi bir iyileştirme olmadığı ve yeterince de yağış almadığı için sıkıntı yaşanıyor. Ot olmadan et olmaz; et olmadan ot olmaz. Üretimde girdi maliyetini düşürebilmek adına meraların ıslah çalışmasının kaliteli bir şekilde yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

BİZLER DE DESTEK OLMALIYIZ

Destekler konusundan bahseden ve her şeyin hükümetten beklemenin yanlış olduğunun altını çizen Başkan Akın, şunları kaydetti:

“Küçükbaş hayvan üreticilerine zaten destekler var. Bu destekler artarak devam edecek. Sayın Bakanımız ile bu konuda 3 defa görüşme yaptık. Sayın Bakanımızın küçükbaş hayvancılığıyla ilgili özellikle kuzu desteği, genç çiftçi desteği, soy kütüğü desteğiyle alakalı birçok çalışmaları var. Bu çalışmalarda üretici olarak bizlerin de destek olması gerekiyor. Yetiştiriciler, birlikler, STK’lar, üreticiler, siyasiler, yerel yöneticilerin de destek olması gerekiyor. Yerel yönetici konusunda hep ifade ediyoruz. ‘Bu arkadaş ne istiyor, ne söylüyor?’ diye yerel yöneticilerin düşünmesi gerekiyor. Çünkü hiçbir şey marketlerde üretilmiyor, sahada üretiliyor. O yüzden her şeyi direk hükümetten ya da bakanlıktan beklemek yerine yerel yöneticilerin de otomasyona harcadığı parayı veya organizasyonlarda farklı şeylerde harcadıkları paralarının yüzde birini, yüzde 2’sini veya yüzde 3’ünü tarım ve hayvancılık noktasında bizlere destek olurlarsa bunların dönüşü yüzde 100 olarak gelecektir.”















MUTLU SARIGÜL