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Her şeye rağmen talep vara

Hava sıcaklıklarının artması, Ramazan ayına girilmesiyle balığa talep azaldı ancak halen tüketiliyor. Balık satışlarını anlatan balıkçı esnafı Abdurrahman Güleç, “Havalar sıcak olmasına rağmen Malatyalılar balık tüketiyor. Satışlardan memnunuz” dedi.

Her şeye rağmen talep vara

Hava sıcaklıklarının artması, Ramazan ayına girilmesiyle balığa talep azaldı ancak halen tüketiliyor. Balık satışlarını anlatan balıkçı esnafı Abdurrahman Güleç, “Havalar sıcak olmasına rağmen Malatyalılar balık tüketiyor. Satışlardan memnunuz” dedi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 10:45
Her şeye rağmen talep vara

Dükkanı açık olan balıkçılar sıcaklıklara rağmen balığa olan talebin iyi olduğunu söylediler. BUSABAH gazetesine konuşan ve satışları değerlendiren balıkçı esnafı Abdurrahman Güleç, Malatya Balık Pazarı’nda fazla balık çeşidi olmadığını söyledi.

TALEP İYİ

Her şeye rağmen balıklara olan ilgiyi dile getiren Güleç, “Pazarda taze olarak somon ve alabalık var. Havaların ısınmasıyla birlikte işlerimiz de haliyle düştü. Av yasağının olması da balıkların pazara girmesini engelledi. Şu anda sattığımız balıklar kültür balıkları. Pazardaki dükkanların çoğu kapalı. 3-5 dükkan açık. Balık fiyatları kışınki fiyatlarla aynı. Alabalık 15 TL, somon 20 TL civarında. Mevsimine göre pahalı değil. Alabalığın kilosunu şimdi 20 TL’ye satmamız gerekirken biz 15 TL’ye satıyoruz. Kışın çok balık alıyoruz maliyet düşüyordu. Şimdi günlük geldiği için 3 koli balık alıyoruz. 3 koli balık alsanız da aynı nakliyeyi veriyoruz, 100 koli gelse de aynı nakliyeyi veriyoruz. Balıklara olan talep yine iyi. Havalar sıcak olmasına rağmen Malatyalılar balık tüketiyor. Satışlardan memnunuz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 24.05.2018 10:50
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman GüleçEsnafBalık Satışları
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