29 Kasım 2017 Çarşamba

HER ŞEY TAMAM, KIŞI BEKLİYORUZ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Türkiye genelindeki havalimanlarında kış hazırlıklarını tamamladı. Malatya’da da Erhaç Havalimanı’nda hazırlıkların yapıldığını belirten Havalimanı Garaj Sorumlusu Ahmet Köse ise, “Her şey tamam, kışı bekliyoruz” dedi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:00
HER ŞEY TAMAM, KIŞI BEKLİYORUZ

  Hava yolu ulaşımı, en güvenli ulaşım yolu olarak biliniyor. Bu anlamda hem havalimanlarında hem de uçaklarda gerekli bakımların yapılması önem arz ediyor. Özellikle kış aylarında hava yolu ulaşımında ciddi sorunlar oluşabileceği için kışa hazırlıklar yapılıyor.

Bu anlamda Türkiye genelindeki havalimanlarında kışa hazırlıklarını tamamlayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), güvenli bir kış geçirileceğini belirtiyor.

ERHAÇ’TA DURUM
  Diğer havalimanlarının yanı sıra Malatya Erhaç Havalimanı’nda da gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Konuyla ilgili BUSABAH’a bilgiler veren Havaalanı Garaj Sorumlusu Ahmet Köse, "Kış için tüm hazırlıklar yapıldı" dedi.

ÇALIŞMALAR HASSASİYETLE YAPILIYOR
  Köse, Erhaç Havalimanı’nda alınabilecek tüm tedbirlerin alındığını belirterek, kışın olumsuz hava şartlarından dolayı normalden daha dikkatli olunması gerektiği için gerekli hassasiyetle çalışmaların yapıldığını bildirdi.

ARAÇ SAYISI VE PERSONELLER HAZIR
  Sorumlu Ahmet Köse, araçların bakımının yapıldığını, kontrollerin tamamlandığını ifade etti. Araç sayısı ve personeller ile kışa hazır olduklarını söyleyen Köse, "Her şey tamam, kışı bekliyoruz" diye konuştu.

TÜRKAN YILDIZ
Anahtar Kelimeler: BusabahErhaç Havalimanı

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