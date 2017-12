Vali Kaban, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Engelli olarak dünyaya gelen ya da sonradan değişik nedenlerle engelli duruma düşen insanların toplumla bütünleştirilmeleri, hayat şartları iyileştirilerek kendilerine daha kaliteli bir yaşam imkânı sunulması gerek sosyal devlet olmanın, gerek medeni bir toplum olmanın şartlarındandır. Zira engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sorun değildir. Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur. Dolayısıyla engelli kişilerin umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir.”

“DEVLET ENGELLİLERİN YANINDA”

Vali Kaban, her sağlıklı bireyin bir gün engelli bir birey olabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan bir engelli adayıdır ve her insan aniden normal hayatta pek de farkında olmadığı bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek son derece önem arz etmektedir. Engelli kardeşlerimizin özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına hatta siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atıyor olmasını büyük bir sevinçle müşaade etmekteyiz. Onların bu azim ve özgüvenleri her türlü takdirin üzerindedir ve bu durum göstermektedir ki engellilik herhangi bir zorluk karşısında pes etmek değil, aksine onu aşmak için mücadele etmemektir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, Devletimizin sunduğu bütün imkânlarla yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.”

