İnönü Üniversitesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, yarışmanın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek bugüne kadar 5 bin hikayenin kendilerine ulaştırıldığını söyledi. Yarışma ve kitaplar hakkında bilgi veren Yakıncı, "İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi tarafından ilk 'Her Hastalık Bir Hikayedir' yarışması 2012 yılında başlatıldı. İlk yarışmada çok fazla ilgi toplayan yarışma bugüne kadar devam etti. Farklı üniversitelerde de yarışma düzenledik. Hastalık hikayeleri konusu Türkiye’de ilk defa biz çalıştık. 2012 yılından itibaren çalışmaya başladık. Şuana kadar birçok yarışma açtık ve bu yarışmaların sonucunda 32 tane kitap piyasaya sürüldü. Bu yarışma ilk olarak İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde başlatıldı, daha sonra farklı üniversitelerde de başlatıldı. Diğer üniversitelerde tıbbi derneklerle, diyabet dernekleriyle, Türk Diyabet Derneği gibi değişik derneklerle yapıldı. Toplam bin öykü şuan öyküleştirildi" şeklinde konuştu.Projenin amacı hakkında da bilgi veren Yakıncı, "Amacımız sağlık eğitimine katkıda bulunması. Yani hem tıp fakültesi öğrencileri hem sağlığı öğrenmek isteyen halk için, herkesi için aslında bir eğitim. Çünkü hikayeleştirilince bütün hikayeler akılda kalması sağlanıyor. Bunun yaygınlaştırılması gerekiyor. Hem dünya da hem de Türkiye’de bunun benzeri çalışmalar yapılmadı" şeklinde konuştu.Prof. Dr. Yakıncı, dereceye girenlere ödül verildiğini de hatırlatarak, "Asıl amaç ödül vermek değil tabi, asıl amaç yarışmadan birçok hikayeyi çıkartmak. Ödülleri biz en başından beri standart tuttuk 3 bin, 2 bin ve bin gibi. Katılım sayısı çok fazla oluyor. İnsanlar bu yarışmanın her sene açılmasını bekliyorlar. Hikaye yarışması açıldığı gün, bize hikayeler geliyor" ifadelerini kullandı.Bir doktorun gönderdiği hikayeden çok etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, "Aydemir Yalman hocanın hikayesi akıllarda kaldı. ‘Bir doktor kanser olursa’ diye hikayesi var. Hocanın kanser olduktan sonraki hikayesini anlatıyor. Her doktor olacak kişinin hasta ya da hasta yakını olmasını tavsiye ediyor. Hikayenin yarışmalarının sonucu açıklanacağı gün hocamız vefat ediyor. Bu hikaye birçok kişide de iz bıraktı" diye konuştu.