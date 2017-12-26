İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Her Hastalık Bir Hikayedir” yarışması her yıl düzenleniyor. Bu yıl 2018 için yarışacak olan hikayelerde dereceye girenler 14 Mart 2018 tarihinde ilan edilecek.

SADECE ELEKTRONİK ORTAMDA…

Bu anlamda yarışma ile ilgili verilen bilgilerde şu ifadeler kullanıldı:

“Yarışmamız ulusal ve uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden konuya ilgi duyanlar yarışmaya katılabilir. Öykülerin konusu tıbbi hastalıklarla ilgili olmalıdır. Yazılacak öykü bir hikâyenin temel unsurlarını (Olay, yer, zaman ve kişi) içermelidir. Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır. Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya ‘herhastalikbirhikayedir2018@gmail.com’ adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK

Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word 2007 programıyla A4 kâğıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının adı öykünün adı olmalıdır. Kimlik dosyası: Öykü Yazarının ‘adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi ve yaşadığı il’ bilgilerini içermelidir. Fotoğraf isteğe bağlı gönderilebilir. Son Başvuru tarihi 31 Aralık 2017 tarihidir.

BİRİNCİYE 3 BİN TL

Sonuçların resmi duyurusu 14 Mart 2018 tarihinde İnönü Üniversitesi’nde yapılacak Tıp Bayramı töreninde ilan edilecek ve ödüller verilecektir.

Kişiler sadece bir öykü ile katılabilir. Ödül olarak:

Birinciye: 3000 TL

İkinciye: 2.000 TL

Üçüncüye: 1.000 TL değerinde çek verilecektir.

Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül kişiler arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.

Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla iki adet kitap hediye edilecektir. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili telif haklarını İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne devredeceklerdir.

DİL KURALLARINA UYMALI!

Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar. Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve yazımında Türk Dil Kurumu (TDK) Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır. Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda, yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir. İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.inonu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.”

GEÇTİĞİMİZ YIL DERECEYE GİRENLER

Diğer taraftan geçtiğimiz yıl ise birinciler ‘Sarı Beyaz Frezyalar’ Nur İpek Önder Mert ve ‘İnşirah’ Gülşen Can olmuştu. İkinciler ‘Amore’nin Ardından’ Dilek Karaaslan ve ‘Mavi Bebekler, Hayal Çocuklar’ Sevtap Ayhan olurken, üçüncüler de ‘Acılara Tutunmak’ Turgay Gümüş ve ‘Beklenmedik Yalnızlık’ Sibel Yıldız olmuştu.

DERSLERE KONU OLDU

Söz konusu yarışma için Hürriyet gazetesi 30 Mart 2012’de şu ifadelere yer vermişti:

“İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Her Hastalık Bir Hikayedir yarışmasına Bir Doktor Kanser Olursa başlıklı hikayesiyle katılarak meslektaşlarına hastalığı sürecinde yaşadıklarını anlatan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Uzman Doktor Aydemir Yalman’ın vasiyet niteliğindeki hikayesi tıp etiği derslerine konu oldu.”

ABD’de eğitim veren Prof. Dr. Sema E. Alptekin ise yarışma hakkında, “İnsanlarımızı hastalıkları konusunda eğitmek için öykülerin yararlı olacağına inanıyorum. Yarışmanız diğer tıp fakültelerine örnek olmalı” sözlerini kaydetmişti.

EĞİTİMCİLER YORUMLADI

Bazı eğitimcilerin “Her Hastalık Bir Hikayedir” yarışması için söyledikleri cümleler şöyle:

“En yakınlarımıza bile anlatmakta zorlandığımız nice hikaye, sizlerin vesilesi ile dillendirilmiş oldu. – Dilek Ayan, İstanbul.

Keşke yarışmada olduğu gibi, olaylara üç yüz altmış derece bakabilmek, bulaşıcı bir hastalık olsa. –Aslı Özçağlar, Kanada.

Bu bir farkındalıktı ve hikayelerin yarışma platformundan ziyade insanlık platformuna faydalı olabilmesi için gönderildiğine inanıyorum. –Cengiz Yakıncı, Malatya.”









TÜRKAN YILDIZ