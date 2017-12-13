13 Aralık 2017 Çarşamba

Her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Eylül ayında açılışı gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makinası Müzesi’nde, en eskisi 1876 yılına ait toplam bin 890 adet fotoğraf makinası sergileniyor. Söz konusu müzeyi her gün yüzlerce vatandaş ziyaret ediyor.

13 Aralık 2017 Çarşamba 12:50
Her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor

  Semt konakları, çok amaçlı sosyal tesisler, Sanat Galerisi, Külliye, Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı gibi mekânları Malatya’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makinası Müzesi’ni de geçtiğimiz Eylül ayında hizmete sundu.

MALATYA HATIRASI KÖŞESİ
  İçerisinde en eskisi 1876 yılına ait olan ve toplamda bin 890 adet fotoğraf makinasının sergilendiği müze içerisinde ayrıca, fotoğraf makinalarına ait aksesuarlar, film yıkama ve kart baskı laboratuvarı da yer alıyor. Nostaljik mini bir sinema salonu ile Malatya Hatırası köşesinin de bulunduğu müze, ziyaretçiler tarafından ücretsiz gezilebiliyor. Özellikle Malatya Hatırası köşesi vatandaşlar tarafından ciddi bir merakla takip ediliyor.

Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’nda faaliyette olan Fotoğraf Müzesi içerisinde temsili bir sinema salonu da bulunuyor. Vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiği müzede Malatya kültürünü yansıtan kareler yer alıyor. 

MALATYA KENDİNİ YENİLİYOR
  Bu anlamda müze hakkında görüşlerini dile getiren vatandaşlardan Gülşah Kaya, “Ben burada öğrenciyim. Arkadaşlarımla müzeyi gezdik ve açıkçası buraya bayıldık. Malatya’da 3 yıldır bulunuyorum. Kültür ve sanat anlamında kendini yenilemeyi seven bir memleket burası. Bu müze de bunun göstergesi” diye konuştu.  

Müzeye yapılan ziyaretler hakkında konuşan yetkili kişiler ise her gün yüzlerce kişinin buraya geldiğini ve buranın merak uyandıran bir müze olduğunu ifade ettiler. 










SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: BusabahFotoğraf Makinası Müzesi

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