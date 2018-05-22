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Her gün 3 bin 500 kişiye iftar

Battalgazi Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla kurulan iftar çadırında her gün 3 bin 500 kişiye iftar yemeği veriliyor. Ramazan ayına özel programların gerçekleştirildiği sahnede ise, her gün farklı sanatçıların ve sanatçı gruplarının tasavvuf ve ilahi konserleri yer alıyor. 

Her gün 3 bin 500 kişiye iftar

Battalgazi Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla kurulan iftar çadırında her gün 3 bin 500 kişiye iftar yemeği veriliyor. Ramazan ayına özel programların gerçekleştirildiği sahnede ise, her gün farklı sanatçıların ve sanatçı gruplarının tasavvuf ve ilahi konserleri yer alıyor. 

22 Mayıs 2018 Salı 12:24
Her gün 3 bin 500 kişiye iftar

Battalgazi Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da 15 Temmuz Millet Meydanı’na kurulan iftar çadırında hayırsever vatandaşların katkıları ile iftar yemeği vermeye devam ediyor. Her gün 3 bin 500 kişiye iftar yemeği verilirken, ihtiyaç sahiplerinin evlerine ise sıcak yemek dağıtılıyor.

İlk iftarını iftar çadırında vatandaşlarla birlikte açan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan ayı boyunca sık sık iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşlarla sohbet ediyor. Burada habercilere konuşan Başkan Gürkan, “Ramazan rahmet, bereket ayıdır. Paylaşımın, sevginin, muhabbetin doruğa eriştiği, sevginin muhabbetin temayüz ettiği bir aydır. İnsanların birbirleriyle yardımlaştığı, küskünlerin barıştığı bir aydır. Ramazan ayı bereketli bir ay olarak geçiyor. İçinde bulunduğumuz mekanda her gün 3 bin 500 sıcak yemek veriyoruz. Her geçen günde bu sayı artıyor. Ayrıca sıcak yemek olarak ta evlere gönderdiğimiz yemekler var. Şerbet çeşmesinden vatandaşlarımıza şerbet ikram ediliyor. Belediye Başkanı şehrin emini olunca, şehrin her tarafını görüp gözetme noktasında, takip etme noktasında, ilgilenme noktasında özel bir sorumluluğu var. Günlük olarak fakir fukaranın ihtiyaçlarını tespit noktasında, yerinde görme noktasında çalışıyoruz. Gerek kamuda çalıştığım görevlerde olsun, gerekse siyasi anlamdaki görevlerimizde hep insanı esas alan üzerimize sorumluluğun düştüğü bilinci içerisinde çalışmalara devam ettik ve bu çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu. 

İftar çadırının hemen yanı başına kurulan sahnede ise, Ramazan ayına özel programlar gerçekleştiriliyor. Her akşam iftar sonrası konserler yer alıyor. Konserlere, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBattalgaziRamazanSelahattin Gürkan
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