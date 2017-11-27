CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Paşaköşkü’nde faaliyet gösteren Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Temsilciliği’ne gerçekleştirilen taşlı saldırı sonrası bir ziyaret gerçekleştirdi. Dernek yetkilisi Vedat Serin Ağbaba’ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yanımızda olmanız bizlere güç vermektedir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı değerlendirmede “Zirve Yayınevi katliamıyla Malatya’nın çok acı bir tecrübesi var. Bu tür saldırıların failleri güvenlik güçleri tarafından bir an önce bulmalıdır. Burada arka arkaya yaşanan olayların faillerin yakalanıp yargı önünde hesabının yapılması gerekiyor. Bu saldırılar cezasız kaldıkça farklı saldırılar devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ