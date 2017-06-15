15 Haziran 2017 Perşembe

“HER CANIN HAKKI VAR”

Diyanet İşleri Başkanlığının Sokak hayvanları için “Üzerinde Her Canın Hakkı Var. Bu Ramazan ve Her Zaman” sloganıyla başlattığı ve çeşitli camilere astırılan afişler hakkında değerlendirmede bulunan HAYTAP-Hayvan Hakları Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem, söz konusu çalışmanın çok güzel olduğunu kaydetti.

13 Haziran 2017 Salı 12:04
“HER CANIN HAKKI VAR”

  “Üzerinde Her Canın Hakkı Var. Bu Ramazan ve Her Zaman” sloganıyla yola çıkan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Malatya İl Müftülüğü, insanları bilinçlendirmek için üzerinde hayvan resimlerinin bulunduğu afişler bastırıp çeşitli yerlere astı. Yapılan bu duyarlı faaliyet hakkında BUSABAH’a konuşan HAYTAP-Hayvan Hakları Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem, önemli açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının aynı zamanda nefsi terbiye etme ayı olduğunu ifade eden Erdem, oruç tutan her insanın açlığı ve susuzluğu daha iyi anladığını kaydetti.

EMPATİ KURUN
  Erdem, “Bizler insanlardan empati kurmalarını istiyoruz. Sadece bir gün değil hem açlık hem susuzluk çeken birçok canlımız var. Daha fazla dayanamazlar. Yazın başlangıcındayız. Sıcaklar geldi ve her geçen gün artıyor. Sadece Ramazan ayında değil tüm yaz, tüm kış boyunca sürekli insanlık vazifemiz olarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Bunu bir vazifemiz olarak Allah’ın bizlere emanet ettiklerine sahip çıkmamız adına ‘Bir Kap Yemek Bir Kap Su’ kampanyasını yıllardır yürütüyoruz. İnsanlarımızdan biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Özellikle yazları çok sıcak olduğu için susuzluk yaşayan hayvanlar ne yazık ki ölüme mahkum oluyorlar. Artık yemeklerimizi çöpe dökeceğimize, çöp kutusunun yanında muhafaza edebileceğimiz bir kabın içerine koyalım. Böylelikle hem israfı engellemiş oluruz hem de başka canlıların karnını doyurmuş oluruz. Ramazan ayı hoşluk, güzellik ve bereket ayıdır. Lütfen empati kurulsun” şeklinde konuştu.

BU ÇALIŞMA DAHA ÖNCEKİ YILLARDA DA YAPILDI
  Çalışmanın çok güzel olduğunu söyleyen Erdem, şunları dile getirdi:

“Biz Diyanet İşleri Başkanlığıyla, Malatya İl Müftülüğüyle zaten yıllardır beraber çalışma taraftarıyız. Eş güdümlü olarak sürekli kapılarına gittik. Bu çalışma daha önceki yıllarda da yapıldı. Biliyorsunuz Ramazan ayında iftar çadırları kuruluyordu, bizler iftar çadırlarında artık yemekleri topluyorduk. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Malatya İl Müftülüğüyle beraber bazı camilere afişler astırdık. Bu elbette ki yapılması gereken şey. Din görevlilerinin özellikle öğreteceği, eğiteceği insanlarımız tabi ki var. Bizler ‘hayvanları herkes sevsin’ demiyoruz. Sadece yaratandan ötürü yaratılanı sevsinler. Onlara saygı duysunlar istiyoruz. Diyanet İşlerinden de zaten bizim sürekli söylediğimiz Cuma vaazlarında olsun, Ramazan ayı boyunca verilen vaazlarda olsun her canlıya yaşam hakkının var olduğunu ve bu hakkın onlara verilmesi gerektiğini hutbelerinde insanlara sunmalarını istiyoruz. Bu çalışma elbette ki, çok güzel ancak bu sadece afişlerle, görsellikle yeterli değil. Biz bunu cami hocalarımızın vaazlarında da bekliyoruz. Bizler bunu yıllardır istiyoruz.” 





MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

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