“Her çalışmaya destek olacağız”

MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan MASKİ Genel Müdürlüğüne getirilen Ertan Mumcu'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Burada konuşan Şube Başkanı Hüseyin Kalan, “Bundan sonrada da bilgi ve birikimini MASKİ’de sürdüreceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur. MASKİ, Türkiye’de ilk sıralarda yer alan önemli bir kurumumuz. Özellikle şehrin alt ve üst yapısında yaptığı başarılı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bizlerde MÜSİAD Malatya olarak kentin gelişmesi noktasında yapılan yer çalışmaya destek olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, MASKİ olarak istişareye önem verdiklerini söyledi. Kurum olarak önemli bir noktada olduklarını kaydeden Mumcu, özellikle ilçelerde ve kırsal kesimlerde ciddi alt yapı yatırımları ile şehrin geleceğini planladıklarını belirtti.