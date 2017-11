Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yeşilyurt’taki okulları ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi. Okulları ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğretmenlere ajandaların yanı sıra karanfil hediye ederek 24 Kasım Öğretmenler Günlerini tebrik etti.

Öğretmenlerde her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerini unutmayarak özel hediyeler takdim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hem ziyareti hem de hediyelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkürlerini sundular.

Okul ziyaretleri sırasında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Polat, okul idarecileri, öğretmen, veliler ve öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.

“GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMENLERDİR”

Öğretmenliğin fedakârlık gerektiren kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Polat, “Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz her türlü özeni ve saygıyı hak eden en değerli varlıklarımızdır. Ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşımak için özveriyle, büyük emeklerle çocuklarımızı bilgiyle donatan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocukları sevgisiyle, şefkatiyle kucaklayan, eğitimle, bilgiyle çocukların önünü aydınlatan, her birinin geleceğinde bir meşale yakan değerli öğretmenlerimizin üzerimizdeki hakkını anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır. Dünyada gelişen ve ilerleyen toplumların yolunu öğretmenlerin aydınlattığını görmekteyiz. Ülkemizin dört bir yanında fedakârca çalışarak bu ulvi görevi hakkı ile yerine getiren bütün öğretmenlerinizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.

TOPLUMUN GELİŞMESİNDE EĞİTİMİN ÖNEMİ BÜYÜK

Bir toplumun gelişmesinde en önemli noktanın eğitim olduğunu sözlerine ekleyen Polat, “Çocuklarımızı iyi birer birey olarak yetiştirmek için emek sarf eden saygıdeğer öğretmenlerin bizdeki yeri her zaman özel olmuştur. Bir toplumun gelişmesi için en önemli nokta eğitimdir. Bizler ilk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensupları, ‘Beşikten Mezara Kadar İlim ‘ diye buyuran bir Peygamber’in ümmetleri olarak eğitim anlayışımızı sürekli canlı ve diri tutmalıyız, okumaktan uzaklaşmamalıyız. Bizlere bu eğitimleri vermek adına gece gündüz demeden çalışan, her türlü şart ve durumda bile öğretme olgusundan vazgeçmeyen öğretmenlerimiz her türlü takdiri ve saygıyı hak etmektedirler. Bu nedenle; Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitim kurumlarına elimizden geldiğince yardımcı olmaya, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizle sürekli birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Bu desteklerimizin devamlılığını sağlamak için de mümkün olduğu kadar her fırsatı değerlendireceğiz. Belediye olarak her yıl 24 Kasım’da Öğretmenlerimize özel hediyeler veriyoruz, bu yılda üzerlerinde isimleri yazılı özel olarak hazırladığımız ajandalarımızı öğretmenlerimize hediye ettik” diye konuştu.

