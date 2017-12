2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı "Değerler Eğitim Projesi" kapsamında yapılacak olan kasım ayı değeri "Özdenetim" bir program gerçekleştirildi. Dün Biruni Ortaokulu’nda düzenlenen programa Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Ali Demir, Sadun Kılınç, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

6/B sınıfı öğrencilerinden Yusuf Çelik’in Kur’an-ı Kerim Tilavetinin okumasıyla başlayan program, Okul Müdürü Nuh Özer’in açılış konuşmasıyla devam etti.

İnsanın yaşamı boyunca sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisinin özdenetim olduğunu dile getiren Özer, insanın kendi kendini denetleme, kontrol altında tutma, aşırılıklardan kaçınması gerektiğini aksi takdirde aksi takdirde insanın kolayca yanlışa sapabileceğini söyledi.

BU AYKİ DEĞERİMİZ “OTOKONTROL”

Sinevizyon gösterisinin ardından söz alan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da, “İnsan madde ve manadan oluşan bir varlıktır. Bedenin ihtiyaçları olduğu kadar insan ruhunun da belli ihtiyaçları vardır. Sağlıklı bireyden bahsederken beden ve ruh salığı yerinde olan birey, sağlıklı bir birey olarak tanımlanır. Bizim değer kapsamı karşılığında yaptığımız işler, çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sürdürürken ahlak ve etken konusunda ruhun temel gıdası olan ahlak konusunda iyi yetiştirmeler de bizim önceliklerimizdir. Değerler kapsamında yapılan her bir çalışma aslında kişinin kedisinin ruhen yetiştirdiği ve mutlaka kendisine ektirmek için çalıştığı bir alan olarak görülmelidir. Bu ay ki değerimiz ‘otokontrol.’ Tabi bireyler kendini kontrol etmezlerse özellikle çocuklarımız için onlar kendini her an kontrol etmezlerse, bizde bir öğretmen, ebeveyn olarak anne babaların onlara çok fazla yardımcı olabilme imkânları yoktur. Birey olarak, yetişkinler olarak bizler eğer kendimizi kontrol etmezsek her bir bireyin başına bir polis dikme şansımızda yok” şeklinde konuştu.

DAVRANIŞLARIN DİZAYN EDİLMESİ GEREK

Tatlı, “Onun için otokontrol bireyin kendi davranışlarını hem toplumsal değer yargılarına göre hem de hukuk kurallarına göre kendi kendisini kontrol ederek davranışlarını dizayn etmesini gerektirir. Toplumda bazen bazı kurallar vardır ki karşısından bir hukuksal kural tanımlanmamıştır ama o toplumun değer yargıları bunu bazen kınama bazen ayıplama düzeyinde yanlış davranış olduğunu söyler. Toplum onu değiştirmek için bir çaba içinde olmaz. Birey kendi kontrolünü sağlayarak bunu yapmalıdır. Okullarda da çocuklarımız bunu yapmalı, yapıyorlar da zaten. Yere kâğıt atmamak için illa birilerinin bizlere kâğıt atma demesi gerekmiyor. Ya da lavaboya gittiğimizde birinin bize musluğu kapat demesi gerekmiyor. Ya da kantine gittiğimizde sağlığımıza zarar verecek bir gıdayı illa bizlere birilerinin bunu alma demesine gerek yok. Biz bunu kendi sağlığımızı düşünerek ondan vazgeçeceğiz” ifadelerini kullandı.



























MUTLU SARIGÜL