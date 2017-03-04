Prof. Dr. Türkmen, Türkiye nüfusunun yüzde 66'sının birinci ve ikinci derecede yıkım etkisi olan deprem kuşakları üzerinde yaşadığını vurgulayarak, "Türkiye bir deprem ülkesidir, Malatya’da depremin kaynağının üzerinde oturan bir şehirdir. Geçmişte depremden etkilenmiştir, gelecekte de etkilenecektir. Bunun ne zaman olacağını söylemek ise maalesef pek mümkün değil. Türkiye’de her an deprem meydana gelebilir" dedi.

YAPI KALİTESİ ARTIRILDI

Türkiye'de deprem korkusu yerine alınacak tedbirlerin düşünülmesi gerektiğini anlatan Türkmen, "Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkin iki yolu, depreme karşı dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplumu depreme karşı eğitmektir. Bunun ötesinde sarsıntı sırasında ve sonrasında yapılması gereken işler ve uygulanması gereken kurallar, özellikle can kaybını azaltmak açısından önemlidir. Malatya'daki yapılar, Türkiye’deki genel yapı ortalamasından çok farklı değil. Türkiye geneli ile değerlendirdiğiniz zaman 1999 Marmara depreminden sonra Türkiye'de bir deprem-yapı ilişkisinin önemini ortaya çıkardı. Bu depremden sonra önemli bir değişim gerçekleşti. Yönetmeliklerde, yapıların deprem düzenlemeleri ve iyileştirmeleri yapıldı. İyileştirmeler, 2003 yılında yönetmelikle kısmen değiştirildi. Yapı kalitesi artırıldı. Malzeme mukavemetinin, daha iyi olması gerektiği kanaati oluştu. Bütün yapım teknolojileri, depremde iyi davranış gösterecek şekilde tasarlandı.1999 yılından sonra yapılan yapılarda, eskiye nazaran çok önemli iyileştirmeler yapıldı. Hem yapı açısından hem de yapının üzerinde oturduğu zeminlerin biraz daha dikkatli seçildiği söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ BİR HASAR ALABİLİR

Türkmen, “Müteahhitlik mesleği, belli kriterleri veya bir lisans diplomasını sağlamayı gerektiren bir mesleğe dönüştürülmelidir. Malatya'nın yapı envanteri çıkarılarak, bütün konutlar niteliğine göre tasnif edilmeli, muhtemel depremlere karşı öncelikli risk alanları belirlenerek, bu alanların kentsel dönüşüme ya da yeni konutlarla değiştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmalıdır. İnşaat sektöründe vasıfsız, sertifikasız bütün elamanlar çeşitli kurslara tabi tutularak, sertifikalı olma şartı aranmalı belgesi olmayanlar, özellikle konut inşaatında çalıştırılmamalıdır. En önemlisi müteahhitlik mesleği, belli kriterleri veya bir lisans diplomasını sağlamayı gerektiren bir mesleğe dönüştürülmelidir. 2000 yılından önce yapılan yapılarda, deprem performansının iyi olmadığını, 6’nın üzerinde meydana gelebilecek depremlerde, çok iyi bir davranış göstermeyeceklerini önemli bir hasar alacağını söyleyebiliriz. Malzeme olarak Malatya’da birçok yapıyı inceleme fırsatımız oldu. Pek çok yaptığımız gözlemsel incelemelerde, yapıyı oluşturan ana taşıyıcı elemanların özelikle betonda çok önemli sıkıntıların olduğunu görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

DEPREMLE MÜCADELE STRATEJİSİ GELİŞTİRİLMELİ

Kentteki eski yapıların bir an evvel güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Türkmen, “Malatya’da özellikle merkezde yer alan eski yapılar bir an önce güçlendirilmeli, daha hasarlı olanlarında yıkılıp, yeniden inşa edilmelidir. İlimizde, depremle mücadele stratejisi geliştirilmeli, bu stratejiyi yürütmek üzere bir 'Deprem Konseyi' oluşturulmalı, olası deprem senaryoları dikkate alınarak, deprem parkları belirlenerek, buralarda bağımsız elektrik enerjisi kaynakları, su kaynakları, çadır, ısıtıcı, demir kesici, vinç gibi araç ve gereçler hazır bulundurulmalıdır” şeklinde konuştu.

İHA