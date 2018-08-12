Her aile hekimine 2 bin nüfus düşecek

Aile hekimliği projesi devam ediyor. Yaptığı açıklamayla proje hakkında konuşan Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aile Hekimliği Projesi’nde şu ana kadar kendilerine olumsuz bir dönüş olmadığını ifade eden Doç Dr. Bentli, bu projenin devam ettiğini dile getirdi.

HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Bu projenin 1 Eylül’de başlayabileceğini ifade eden Doç Dr. Bentli, “Bu projemiz 1 Eylül’de başlayacak gibi. Ayrıca kadro da açılıyor. TSM’lerimize, ilçe müdürlüklerimize, acilimize yeteri kadar pratisyen kadrosu açılıyor. Burada bir sıkıntı yokmuş gibi görünüyor. Tabi ki bu konuda en son karar Sayın Bakanımızın. Bu kararı da bekliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız hazır, hesaplamalarımızı yaptık. Eğer 2 bin nüfusa düşersek ve pilot il olma durumumuz devam ederse 117 hekim daha sisteme katılacak. Şu anda 260 hekim var. Yaklaşık 377 hekimle, her bir hekime 2 bin nüfus düşecek şekilde aile hekimliğine başlayacağız. Ama bu hala net değil. Ancak bu proje hayata geçecekmiş gibi hazırlıklarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

AİLE HEKİMİ DERNEKLER KABUL ETMİYOR

ASM’lerde gece yarısına kadar nöbet konusuyla ilgili de konuşan İl Müdürü Doç. Dr. Bentli, “Bunu Genel Müdürümüz de söyledi. Şu an için bunu Aile Hekimi dernekleri kabul etmiyor. Çünkü acillerimiz var. Ama eski Bakanımız Ahmet Demircan'ın ‘bazı bölgelerde güçlendirilmiş aile hekimliği birimleri kuralım. Oralarda gece hizmet verelim, hatta oralarda uzman doktor da olsun’ diye bir projesi vardı. Şu anda bize ‘onunla ilgili herhangi bir çalışma yapın’ demediler. Ama biz sadece 2 bine düşme konusunda çalışıyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız bitti sayılır. Eğer bize geçin derlerse ek yerleştirme şeklinde bir uygulamayla kuru açacağız. Hekimlerimiz başvuracak. İlçe müdürlüklerimizde ve acillerde çalışan aile hekimlerimiz isteyenler yerlerini değiştirecek” söylemlerini kullandı.