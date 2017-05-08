Bilimsel Eczacılığın 178. yıl dönümünden dolayı İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Malatya Eczacı Odası, Malatya Eczacı Gençlik Komisyonu ortaklaşa bir etkinlik düzenledi. ‘Eczacınıza Danışın’ standıyla Malatyalıların şeker, tansiyon ölçümlerini ve vücut yağ analizlerinin yapıldığı etkinlikle önemli sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, önemli açıklamalarda bulundu.

AMAÇ, OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKMEK

Stant açmaktaki amaçlarını kaydeden Başkan Özelçi, “Eczacınıza Danışın’ dememizdeki amaç ise, hastaların ilk durağının, danışma, bilgi alma yerinin eczaneler olmasından dolayıdır. Bu stanttaki amacımız; insanlarımızın şeker, tansiyon ölçümlerini ve vücut yağ analizlerini yapmak. Belirlediğimiz kriterlerde hiç şeker hastası olmayan her 5 kişiden bir kişi şeker hastası olduğu halde bunu bilmiyor. Bunları tespit edip üniversitemizin Endokrinoloji bölümüne yönlendiriyoruz. Dolayısıyla daha sağlıklı bir toplum için biraz çabada bulunmak, biraz faydada bulunmak. Yine tansiyon hastası olduğunu bilmeyen birçok insanın tansiyon hastası olduğunu tespit ediyor bu hastalarımızı da yine dahiliye polikliniklerine yönlendiriyoruz. Bir diğer ölçümümüz de vücut yağ ölçümü. Buradaki amacımız da obeziteye dikkat çekmek” diye konuştu.

SONUÇLAR ANINDA BELİRLENİYOR

Başkan Özelçi, “Obezite çağımızın son zamanlardaki en belirgin risklerinden birisi. Obezite sınırında olan veya obezite sınırını geçmiş olan insanlarımızı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine yönlendirerek, sağlıklı bir toplum için eczacılarımız, eczacılık fakültesi öğrencilerimiz insanlarımıza katkı sunmaya, faydalı olmaya çalışıyorlar. 2 günden bu yana yaklaşık bin tane kan şekeri ölçümü, bin 200 tane tansiyon ölçümü, 800 kişinin de vücut yağ analiz ölçümlerini gerçekleştirdik. Kan şeker ölçümlerinde kan şekeri cihazları sayesinde anında alabiliyoruz. Tansiyon ölçümlerini de yaparak hastalarımıza ölçüm sonuçlarını veriyoruz. Vücut yağ analizi aletimiz sayesinde analizleri yaklaşık 30 saniye içerisinde gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞEKERLERİNİ ÖLÇTÜRMELERİ GEREKİYOR

Diyabeti çıkan vatandaşların gerekli önlemleri almasını isteyen Başkan Özelçi, “Malatya diyabet hastalığı açısından dünyada ikinci sırada. AVM’de yaptığımız ölçüm verileri bunu doğruluyor. Her gelen 5 kişiden bir kişi şeker hastası. Bu hastalarımızın yaklaşık yüzde 25’i şeker hastası olduğunu veya şeker riskleri olduğunu burada öğrendi. Maalesef bu çok önemli bir oran. Dolayısıyla mutlaka üniversitemizin veya hastanemizin iç hastalıkları bölümüne giderek Malatya’da her yaşan insanın diyabetine baktırması gerekiyor. Eğer diyabeti varsa gerekli önlemleri almasını istiyorum. Çünkü diyabetle birlikte yaşam bilinirse tehlikeli değil. Tedbirler alındığı zaman kontrol altına alınabilecek ve bununla da yaşanılabilecek bir hastalık. Bu nedenle Malatyalılardan mutlaka kendi deyimleriyle ‘şeker’lerini ölçtürmeleri gerekiyor. Ve buna göre de hekimlerinin kontrolünde tedavilerini yaptırmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, Malatya Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve Malatya Eczacı Odası Gençlik Komisyonunun beraber hazırladığı Sabancı Kültür Merkezi’nde gösterime girecek ‘Eczacınıza Danışın’ diye bir tiyatro sunumu gerçekleştirileceklerini de ifade ederek, tüm vatandaşları 19.30’da Sabancı Kültür Merkezi’ne beklediklerini söyledi.

FAALİYETLERİN ARTARAK DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ

Eczacınıza Danışın standına eczacılık fakültesi öğrencilerinin ilgisinden bahseden İnönü Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Sina İçen, “Biz de Malatya Eczacı Odamızın kendi bünyelerinde kurdukları Gençlik Komisyonunun bu faaliyetinden son derece mutluyuz. Biz bu doğrultuda kendilerini tebrik ediyoruz. Bu faaliyetlerin daha artarak devam etmesini diliyoruz. Öğrencilerimizin almış olduğu eğitimlerin burada pratiğe dökmeleri bizim açımızdan son derece önemli. Öğrencilerimizin öğrendiklerine pratiğe dökmeleri çok önemli. Teorik bilgiyle pratik bilgi birbirinden çok çok farklı olabiliyor. Bilgiler pratiğe döküldükten sonra kalıcı olabiliyor. Bu da bizim istediğimiz şey. Öğrencilerimizin bu etkinliğe olan ilgisi gayet iyi. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Burada da bir kez daha gurur duyduk. Eczacılar olarak toplumun her aşamasında insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

SENARYOYU ÖĞRENCİLER YAZDI

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Merve İnci Canbey ise, “2 günden bu yana ‘Eczacınıza Danışın’ stadında görev yapıyoruz. 14 Mayıs etkinlikleri için başka etkinliklerimiz de olacak. Mesela şehrin farklı noktalarında ‘Eczacınıza Danışın’ konusu billboardlarda yayınlanıyor. 8 Mayıs’ta saat 19.30’da ‘Eczacınıza Danışın’ diye bir tiyatro gösterisi olacak. Tiyatro oyuncularının çoğu öğrencilerden oluşuyor ve senaryoyu yine öğrenciler yazdı. AVM etkinliğimizi biraz daha genişletmeye çalıştık. Bitkisel çaylar hakkında eczacıların bilgili olduğunu, bu işin eğitimini aldıklarını halkımıza anlatmaya çalıştık. En büyük amacımız halkın gözünde eczacının değerini artırmak” şeklinde konuştu.

HASTA OLDUĞUMU BURADA ÖĞRENDİM

Vatandaşlar ise tansiyon, şeker ve yağ analiz ölçümlerinden memnun oldu. Şeker hastası olduğunu öğrenen Cahide Sunay isimli vatandaş, “Bugün arkadaşımla gezmeye gelmiştik. Arkadaşımın etkisiyle ben şeker testi yaptırdım. Sonuç yüksek çıktı. Ben rahatsız oluyordum ama önemsemiyordum. İlk işim bir iç hastalıkları uzmanına gitmek olacak” dedi.

MUTLU SARIGÜL