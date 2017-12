Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, basın ile 2017 yılı değerlendirme toplantısı yaptı. Kalegöl Otel’de düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin 2017 yılında 42. yılını doldurduğunu belirterek, yeni yılda 43 yaşına gireceğini ifade etti. Kızılay, "Bu 42 yıl sürecinde üniversitemiz sürekli üzerine koyarak bu güne geldi. 2017 yılında da önemli faaliyetler yaptığımıza da inanıyorum. Şu anda İnönü Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 47 bini aşmış durumda. 2016 yılında 14 fakültemiz vardı, 2017 yılında üniversitemize 2 yeni fakülte ekleyerek fakülte sayısını 16’ya yükseltmiş olduk. 2017-2021 arası stratejik planımızı güncelledik” dedi.

OSB-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ

İlçelerdeki meslek yüksekokullarında büyük bir kontenjan boşluğu olduğunu belirten Kızılay, "Malatya’mızın 13 ilçesi var, bunların 8’inde bizim okulumuz var. Bu ilçelerimizde büyük bir kontenjan boşluğu oluştu. Tercihler çok azaldı, öğrencilerimiz-gençlerimiz ilçeleri daha az tercih eder hale geldi. bundan dolayı ilçelerimize çok özen göstermek gerekiyor. Malatya’da çok güzel bir proje yaptık OSB meslek yüksekokul projesi bu proje çok özel bir proje. Amacımız Organize Sanayi Bölgesi ile üniversite sanayi işbirliği içerisinde sanayicinin istediği elemanı yetiştirip onlara vermek” şeklinde konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde İnönü Üniversitesi’nin de etkilendiğini ifade eden Rektör Kızılay, “2016 yılı hain 15 Temmuz darbesinin olduğu bir yıl oldu. Ondan sonra öğretim üyelerimizin bir kısmı ihraç oldu, böylece öğretim üyelerimizde azalma oldu. Onu 2016-2017 yılında telafi ettik. Toplamda bin 600 civarında akademik kadromuz var, bunlarda öğretim üyesi sayımız 800 civarında, bunların 244 tanesinde profesör. Benim hayalim üniversitemizin 2023 vizyonunda bin profesör olması. Ne zaman olur bilmiyorum, bu büyük bir rakam ama 2018 yılında 3 yüz profesöre ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

HER GÜN 60-70 BİN KİŞİ ÜNİVERSİTEMİZE GELİYOR

En büyük sıkıntıların eleman eksikliği olduğunu dile getiren Kızılay, "Hükümetimiz kadro ile ilgili yeni bir çalışma yapıyor. Bizde 2 bine yakın kadroya geçecek elamanımız var. Bunun haricinde 2 bin 64 idari personelimiz var, bunların hepsini toplarsak 6 bine yakın akademik ve idari personelimiz var. Bunları üst üstte koyduğumuzda 47 bin öğrencimiz, 6 bin personelimizle birlikte 53 bin eder. Bununla birlikte Turgut Özal Tıp Merkezi’nde her gün ortalama bin 200 yatan hastamız var, bunların refakatçıları var, bunların hepsini toplarsak her gün 60-70 bin kişi üniversitemize geliyor. Bu da demek oluyor ki şehrimizde yaşayan her 10 kişiden biri günlük üniversitemize geliyor” sözlerine yer verdi.

Onkoloji Hastanesinin 2019’da hizmete gireceğini söyleyen Kızılay, “Onkoloji Hastanemiz 57 milyona yakın ihale bedeli ile ihale yapıldı yaklaşık maliyeti 70 milyon olan bir inşaattır 217 yataklı bir hastane 2 yılda tamamlanıp 2019 yılında hizmete açacağız” ifadelerine yer verdi.

Turgut Özal Tıp merkezi hakkında da bilgiler veren Rektör Kızılay, "Turgut Özal Tıp Merkezi şehrimizin ve ülkemizin sağlık anlamında gurur kaynağı olan bir hastanemizdir. Hastanemizde 2017 yılında gelen hastalarımızın yüzde 58’i Malatya il sınırları içerisinde, yüzde 42’si ise Türkiye’nin her yerinde gelen hastalardan oluşuyor. Bu yüzde 42’nin bir buçuğu ise yurt dışında gelen hastalarımız. Suriyeli hastaları saymıyoruz, onları yurt içi gruba sayıyoruz. Hastane olarak bu yıl sağlık turizmine de aktif olarak başladık. Hastanemiz borç yükü durumu ise devir aldığımızda 144 milyon borcu yükümüz vardı bunun yaklaşık 15 milyonunu şuana kadar ödemiş durumdayız. 2017 Suriyeli hastalarımızda alacağımız büyük bir miktar var en son geldiğimiz nokta 19 milyon civarında alacağımız var” diye konuştu.

İHA