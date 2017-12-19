AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

BİR, BERABER VE DİRİ OLACAĞIZ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, başarının temelinin birlikte paydaş olmaktan geçtiğini ifade ederek, “Başarının temeli birlikte paydaş olarak çalışmaktan geçer. Biz parti teşkilatımız olsun, il ve ilçe başkanımız olsun, kadın ve gençlik kollarımız olsun, ana kademe icra yöneticileri olsun, yönetim kurulu üyelerimiz olsun ve parti üyelerimiz olsun hakikaten güzel bir paydaşlık içerisinde ileri hedefe kilitlenerek muasır medeniyet hedefi içerisinde, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi birlikten kuvvet doğar anlayışı içerisinde bir, beraber ve diri olacağız. Hep birlikte Battalgazi olacağız sözüne istinaden birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetlere imza atılıyor. Bugün Battalgazi Belediyesi olarak teşkilatlarla uyumlu çalışmanın semeresi olarak içinde bulunduğumuz bina Türkiye’de kamu ve belediye binaları da dahil olmak üzere Cumhuriyet tarihinin rekoru diyebileceğimiz bir zamanda, 14 ayda yapılması, akıllı bina, yeşil bina olması, kendi enerjisini üreten bir bina olması, sosyal donatı ve kullanım alanlarıyla birlikte Türkiye’de örnek bir belediye binası olması, bu birlikteliğimizin tezahürü sonucudur” sözlerini kaydetti.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Türkiye’de rekor düzeyde hizmetlere imza attıklarını belirten Başkan Gürkan, “Yüz yıllık belediyelerde ne varsa, bizim bütçemizin çok üzerinde olan belediyeler de dahil olmak üzere onların 50 yılda yaptıklarını biz 4 yılda yapmış bulunmaktayız. Bu konuda tevazu göstermeyeceğiz. Biz sadece hizmet belediyeciliğinde değil, aynı zamanda sosyal belediyecilikte de çok üst seviyede temayüz etmiş bir belediyeyiz. Kültürel, çevrenin korunması ve yeşilin arttırılması noktasındaki çalışmalarımızda, Yeşil Kuşak olsun, İspendere İçmeleri’nde olsun, gerek Çınar projemiz ve diğer parklarla birlikte ki biz 39 park aldık, bugün büyük parklarımız hariç 51 park daha yaptık. Bunu 3 yıl içinde yaptık. Yeşil Kuşak, İspendere ve Çınar bunun içinde değildir. Hizmet binaları olarak buraya yaptığımız hizmet binası, Devlet Su İşlerine yaptığımız hizmet binası, Atatürk Kız Lisesi’ni yeni yerine yaptık. Şahabe-i Kübra Medresesi’nin tekrar ayağa kaldırılması için Anadolu Lisesi’ni yeni yerine taşınması, bir taraftan Engelsiz Yaşam Merkezi, bir taraftan Sosyal Yaşam Merkezi, bir taraftan rehabilitasyon merkezlerinin yapılmış olması, bir tarafta asfalt merkezleri, mucur ve konkasör tesislerini kurmuş olmamız, bir tarafta tarihi eserlerimize sahip çıkmamız, hanların, hamamların, türbe ve kümbetlerin, medreselerin, surların ayağa kaldırılması, yani hemen her konuda belediyemiz güzel bir çalışma içerisinde. Aynı zamanda güzel bir birliktelik içerisinde. Bu birliktelikten dolayı ilçe Başkanımız Osman Güder’e ve yönetimdeki gençlik ve kadın kollarındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KIYASLANMAYACAK ÖZELLİĞE SAHİP

AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, “AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı olarak sayın belediye başkanımıza ziyarette bulunduk. Başkanıma böyle bir eseri Malatya’mıza kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Yöneticilerin farklı düşünen insanlardan rutinin dışında düşünebilen insanlardan seçilmesi, o belde, ilçe ya da ilde veya ülkede bu bir farklılıktır. Battalgazi’mizde de bunu müşahede etmiş olduk. Belki birçok insanın tahayyül edemediği bir çok icraatı Battalgazi gibi metropol bir ilçede gerçekleştirmiş oldu. Başkanımızın Malatya’da Engelsiz Yaşam Merkezi’ni çok kısa bir sürede Battalgazimize kazandırılacak olması ve bunun bir ilk olması belki Türkiye’de de nadir illerde bulunması, onları topluma kazandırmak ve böyle bir hizmeti yapmak hakikaten takdire şayan. Bunu normalin üstünde bir hizmet olarak görüyoruz. Battalgazi’miz, Malatya’mızın merkezinin oluştuğu ve başkanımızın yapmış olduğu çalışmalarla zaten toplumumuzun takdirini kazanan ve gece gündüz demeden çalışan ki zaman zaman kendi aramızda başkanımız bu enerjiyi nerden alıyor diye konuşmalarımız oluyor. Başkanımızın başarılarının devamını diliyorum. İnşallah daha güzel yerlerde, daha güzel bir şekilde memleketimize hizmet etme fırsatı bulurlar. Kendisinin engin tecrübeleri var. İnşallah şehrimiz ve ilçemizle paylaşarak beraberce kalkınmayı başarabiliriz. Bu belediye binası Türkiye’de belediye ve kamu binalarıyla kıyaslanmayacak özelliğe sahiptir. Bu eserin düşünülmesi, tasavvur edilmesi ve hayata geçirilmesi çok güzel bir şey. Bu hizmetlerinden dolayı başta başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Allah başarılarını daim kılsın” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ