23 Aralık 2017 Cumartesi

Henüz 13 yaşındaydı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde üzücü bir olay yaşandı. Babasına ait silahın ateş alması sonucu yaralanan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Oktay Aydaş’ın kesim ölüm nedeninin araştırılması için Aydaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:18
Henüz 13 yaşındaydı

Akçabel köyü ortaokulu 7.sınıf öğrencisi olan Oktay Aydaş (13) akşam saatlerinde odasında bulunduğu sırada bilinmeyen nedenlerden dolayı silahla yaralandı. Durumu fark eden Aydaş’ın ailesi, otomobille Aydaş’ı Tut Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Oktay Aydaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Oktay Aydaş’ın kesim ölüm nedeninin araştırılması için Aydaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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