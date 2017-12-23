Akçabel köyü ortaokulu 7.sınıf öğrencisi olan Oktay Aydaş (13) akşam saatlerinde odasında bulunduğu sırada bilinmeyen nedenlerden dolayı silahla yaralandı. Durumu fark eden Aydaş’ın ailesi, otomobille Aydaş’ı Tut Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Oktay Aydaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oktay Aydaş’ın kesim ölüm nedeninin araştırılması için Aydaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





İHA