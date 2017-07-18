Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantıları, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs Başkanlığında gerçekleştirilen 2. birleşim ile sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda dün yapılan Temmuz ayı 2. birleşimi öncesi kısa bir konuşma yapan Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs, 15 Temmuz anma etkinliklerine değinerek, vatandaşların kalkışmanın üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağmen heyecanlarından bir şey kaybetmediklerini söyledi.

ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

Göğüs, “Geçtiğimiz haftasonunda 15 Temmuz şehitlerimizi anma törenlerimiz oldu. Bu törenlerde bir kez daha gördük ki üzerinden bir sene geçmesine rağmen, insanlarımız azim ve kararlılıklarından bir şey kaybetmemiş ve dünyada bize zincir vurmak için bekleyenlerin ne yapmak istediklerini anlamışlardır. Son üç günde de muhteşem bir katılımla şehitlerimizi andık. Vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Hasan Göğüs’ün konuşmasının ardından başlayan toplantıda, geçen toplantıya ait karar özeti oylanarak kabul edildi. Ardından da imar maddelerinin görüşülmesine geçildi.

HEMZEMİN GEÇİŞTE DÜZENLEME

Gündem maddeleri arasında yer alan ‘Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt ve Yeşiltepe mahallelerini ayıran Malatya-Sivas Demiryolu hattından dolayı oluşan hemzemin geçişlerin olduğu alanda kavşak düzenlemesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu’ görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan ‘Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan muhtelif büfe, çay ocakları, kafeterya ve Özalper Gençlik Parkı işletmesi ile yine Şelale Sosyal Tesisleri Kernek Parkı, Abdullah Gül Parkı, Yaşam ve Spor Merkezi, Belediye Nikâh Sarayı içerisindeki 1 adet büyük, 2 adet küçük salonun Esenlik Sosyal Tesisler Ltd. Şti.’ne kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları’ da görüşülerek kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler oylanarak kabul edilirken bazı maddeler ise yeniden görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının ise 9 Ağustos Çarşamba günü yapılması kararlaştırılarak, toplantı sonlandırıldı.

HABER MERKEZİ