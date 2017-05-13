12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla dün Türk Hemşireler Derneği Malatya Şubesi tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Çelenk sunum programına, Türk Hemşireler Derneği Malatya Şube Başkanı Haydar Erkuş, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behice Erci, hemşireler ve öğrenciler katıldı.

Türk Hemşireler Derneği Malatya Şube Başkanı Haydar Erkuş’un anıta çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Hemşireler Günü’yle ilgili bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, tüm hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutladığını dile getirerek, bu mesleğin sağlık sektöründe önemli bir meslek olduğunu söyledi.

SEVGİ DOLU BİR MESLEK

Hemşirelik mesleğini özveriyle yaptıkları için tüm hemşirelere teşekkür eden Prof. Dr. Cumburcu, “Hemşirelik sağlık sektöründe önemli bir meslektir. Özellikle insan sevgisi ile dolu bir meslektir. Hemşirelerimiz mümkün olduğunca canla başla özveriyle çalışmaktadırlar. Biz hastanemizde de, Sağlık Bilimleri Fakültemizde bizde de hemşerilerimizin çok iyi çalıştığını gözlemle izlemekteyiz. İnsan sevgisi olmadan da bu mesleği yapmak mümkün değildir. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü olarak kutlanması Florence Nightingale'in doğum günü olması nedeniyle böyle bir gün kutlanmaktadır. Hemşirelerimiz de öncülük etmiştir. O dönemde çok büyük Türkiye'de de hizmetler sağlamıştır. Hepinizi öncelikle tebrik ediyorum. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nüzü kutluyor, sağlıklı mutlu nice hemşireler günü diliyorum ve iyi bir meslek eşliğinde bu görevi canla başla özveriyle yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HEMŞİRELİĞE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Son olarak söz alan İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behice Erci de, “Hepinizin hemşireler ve ebeler günü tekrar kutluyorum. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak bugüne kadar üniversitemizde hemşirelik mesleği olarak çok büyük hizmetler sunduk. Bugünden sonra da daha güçlü bir şekilde bu hizmetler ile hemşireliğe katkı sunmaya devam edeceğiz. Çünkü yakın gelecekte inşallah hemşirelik fakültesiyiz. Artık daha çok çalışma ile hemşireliğe hizmet edeceğiz. 30 yılını hemşirelikte geçirmiş bir öğretim elemanı, öğretmen olarak geçirmiş biri olarak bugünden sonra da çok güzel mesleğimiz adına çok güzel gelişmeler olacağını kanaatindeyim. Buna gönülden inanıyorum. Daha nice Hemşireler Günü’nde buluşmak dileğiyle hoşça kalın diliyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL