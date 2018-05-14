Hemşirelik Haftası kutlanıyor

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Turgut Özal Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, hemşireliğin insan sevgisi, şefkat, bilimsellik ve bilgi ile yoğrulmuş kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ise, hemşireliğin önemine değinerek “Sizlerin, sağlık için verilen savaşta, her zaman için ön saflarda yer alan, kararlı, aktif ve dinamik personeller olduğunuzu ve kendi durumlarınızı dikkate almaksızın, hayatlarınızı ihtiyaç sahibi kişilerin tıbbi bakımına adadığınızı biz hekimler gayet iyi biliyoruz. Mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle, insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden çok büyük özveriyle görev yapan tüm hemşire ve ebelerimizin gününü kutluyorum" İfadelerine yer verdi.

KUTSAL BİR MESLEK

Daha sonra söz alan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar da hemşireliğin, insanlığın sağlıkla ilgili gereksinimlerinden ortaya çıkan kutsal ve değerli bir meslek olduğunu ifade ederek, “Bu kutsal meslek geçmişten günümüze tıp biliminde ilerlemesiyle çok önemli aşamalar kaydetmiş sağlık sistemlerinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Bu yıl hemşireler haftasında ana temanın ‘hemşireler, sağlık bir insan hakkıdır söylemine önce bir sestir’ olduğunu belirten Parlakpınar, "Toplumumuzun hak ettiği kapsamlı nitelikli ve güvenilir hemşirelik hizmetine ulaşılabilmesinde sağlık hizmetinin sunumu kadar hemşirelerimizin çalışma ve istihdam koşulu kendi hizmetini kendi yönetmede özerklik emek karşılığında hak edilen ödeme ve güvenli çalışma ortamları da takdir edersiniz ki çok önemli belirleyicilerdir" şeklinde konuştu

Program daha sonra, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünün hazırlamış olduğu müzik dinletisiyle devam etti. Dinletinin ardından söz alan Prof. Dr. Hülya Okumuş ise toplumun her yerde sağlık hizmetine ulaşabilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Hemşireliğe yatırımın o ülkeye olumlu dönüşler getirecektir” diye konuştu.

Programın sonunda Prof. Dr. Hülya Okumuş’a, Prof Dr. Hatice Birgül Cumhurcu tarafından çiçek ve hediye takdim edildi. Prof. Dr. Rukiye Aylaz ise emekli Hemşire Necmiye Güldal’a çiçek takdim etti.

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