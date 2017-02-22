İstanbul'da 100 bine yakın Kaleli'nin yaşadığını söyleyen Başkan Akdemir, "Vatandaşlarımızın referandumda evet demesi için istişare yaptık. Başta STK başkanları olmak üzere herkesle tek tek görüşme fırsatımız oldu. Biliyorsunuz Kale, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 92.5'lik oy oranıyla Erdoğan'ı destekleyen ikinci ilçe. Biz bu oranın referandumda daha da artmasını bekliyoruz. Böylece Kale Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en çok destekleyen ilçe olacak" şeklinde konuştu.

“HAREKETE GEÇTİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geldikten sonra İstanbul'a gelerek, hemşehrileriyle buluşan Belediye Başkanı Akdemir, "Yaklaşık 3 gündür Kaleli hemşehrilerimizden evet konusunda Cumhurbaşkanımıza destek olmalarını istedik. Sadece oy vermek değil, çevrelerindeki diğer insanları da evet demeye ikna etmenin başarıyı artıracağını anlattık. Hemşehrilerimiz, oy oranını artırmak için çalışacaklarını söylediler" açıklamalarında bulundu. Belediye başkanlarının sadece kendi ilçesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini kaydeden Başkan Akdemir, "Dernek başkanlarıyla tek tek görüştük. Hemşehrilerimizle neler yapılabilir noktasında diyalog kurduk" ifadelerini kullandı. (İHA)

İHA