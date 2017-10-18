Ankara'da 12 Ekim'de başlayan Malatya Tanıtım Günleri sona erdi. Tanıtım Günleri'nde Pütürge Belediyesi'nin stantı yoğun ilgi gördü.
16 Ekim 2017 Pazartesi 16:41
Malatya Tanıtım Günlerinde vatandaşlar, hem özlediği yöresel ürünlerin tadına baktı hem de Malatya'nın oyunlarıyla doyasıya eğlendi. Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat stantlarına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getirerek "Ankaralı ve Malatyalı hemşehrilerimiz standımıza yoğun ilgi gösterdi. İlçemizin tarihini kültürünü ürünlerimiz geven balı kayısısı, pekmezi, dudu gibi ürünlerin tanıtımını yaptık. Emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür eder saygılar sunarız" ifadelerine yer verdi. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 4 gün süren etkinliği ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile siyasetten, bürokrasiye, spor dünyasına kadar birçok isim Pütürge standına yoğun ilgi gösterdi. Pütürge Belediyesinin standında ziyaretçilere geven balı, dut ve kayısı ikramı yapıldı.
Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat standa gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Başkan Polat "Ankara'da Malatya günleri an itibarıyla sona erdi. Ankaralı ve Malatyalı hemşerilerimiz standımıza yoğun ilgi gösterdi. İlçemizin tarihini kültürünü ürünlerimiz geven balı kayısısı, dermanı, pekmezi, dudu gibi ürünlerin tanıtımını yaptık. Emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür eder saygılar sunarız" diye konuştu.
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