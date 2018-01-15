AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Trabzon'u Dinliyoruz" programına katıldı. Programın açılış bölümünde yaptığı konuşmada Çalık, 2002'de gönül kapılarını kendilerine açan milletin gönlündeki yerlerini hala emin şekilde koruduklarını söyledi.

Çalık, "Milletimizi 2002'den itibaren başımızın üstünde taşıdık, taşımaya da devam edeceğiz. Birbirimize sırt çevirmeden kardeşçe yaşadığımız ülkemizde aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermedik ve vermeyeceğiz" dedi.

TÜRKİYE’Yİ ADIM ADIM DOLAŞIYORUZ

Çalık, “Güzel ülkemizin Doğusundan Batısına, kuzeyinden İç Anadolu’suna, Ege’ye, Akdeniz’e, Orta Anadolu’ya kadar 80 milyon vatandaşımızla kucaklaşarak gönül köprülerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Bugün de Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı Trabzon’dayız. 15 yıl boyunca yaptığımız politikalarda Trabzon’da neredeyiz, neler yaptık, bundan sonra bizden neler isteniyor, Trabzon ve Türkiye için ne söyleniyor, yerinde dinlemeye geldik” sözlerini kaydetti.

TÜM ENGELLERİ AŞTIK

Güçlü sosyal politikaları uygulayabilmenin yolunun, güçlü ekonomiden geçtiğine dikkat çeken Çalık, "Güçlü ekonominin yolu da siyasi istikrardan geçiyordu. Sizin vermiş olduğunuz desteklerle siyasi istikrarı ve devamında ekonomik istikrarı, demokratik istikrarı sağladık ve güçlü sosyal politikalarla ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. 2002'den bu yana ekonomimizde yapılmak istenen birçok müdahaleye rağmen milletimizin dirayeti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bütün engelleri aştık" diye konuştu.

Özellikle sosyal politika alanında yaptıkları uygulamalarda hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını belirten Çalık, "Sosyal devlet anlayışını inşa etmek adına uyguladığımız politikalar vatandaşımızın nezdinde çok ciddi kabul bulmuş vaziyette” diye konuştu.

Program kapsamında AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret eden Çalık, partililerle bir araya geldi. Çalık, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un AK Parti'ye her seçimde tam destek verdiğini belirterek partililere ve vatandaşlara teşekkür etti.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İNANILMAZ BİR MÜCADELE VERDİK

Milletvekili Çalık terörle mücadelenin de devam ettiğini belirterek, "Bir söz vardır; 'Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamayız' deriz. Ama biz hem şeytanı taşladık hem terör örgütleriyle inanılmaz bir mücadele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, Başbakanımızın direktifleri, Sayın İçişleri Bakanımızın da dirayetli duruşuyla terör örgütlerine inanılmaz bir mücadele verdik. PKK ile DEAŞ ile FETÖ ile mücadele ettik. Terör örgütleriyle mücadele ederken hem ülkemize hem de şehrimiz Trabzon'a çok önemli hizmetler yapmaya devam ettik" ifadelerine yer verdi.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM

Türkiye'nin büyük hedeflerinin olduğunu da aktaran Çalık, "Bizim hedefimiz 2023, bizim hedefimiz 2053, bizim hedefimiz 2071, bu hedefleri yakalamanın yolu 2019'dan geçiyor. Hepimizin kilitlenmesi gereken nokta 2019 seçimleri" diye konuştu.

Çalık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederek, "Özellikle CHP'nin bu terör örgütlerinin taşeronluğunu yaptığı bir dönemde, milli ve yerli duruşuyla 2019 sürecinde AK Parti ile birlikte Cumhurbaşkanımıza vereceği desteği açıklayan Devlet Bahçeli'ye; adına yakışır bir şekilde devleti koruyup kollayan Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi iletiyorum. 2019 seçimlerinde bizim hedefimiz Allah nasip ederse 60+1'dir. Biz inşallah Milliyetçi Hareket Partisinin de bize vereceği destekle birlikte Cumhurbaşkanımızı yüzde 60'ın üzerinde oyla inşallah seçeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Çalık, Trabzon programına çeşitli ziyaretlerle devam etti.

Ardından Çalık ve beraberindekiler, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın Kalkınma Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Burada, şehidin ailesi tarafından karşılanan Çalık, aile ile bir süre görüştü.

HABER MERKEZİ