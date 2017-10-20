Bağlama çalmanın ve türkü söylemenin kendisi için bir tutku olduğunu belirten Doğan, “Müziğe 1980'lerde tamamen amatörce başladım. 1987'de Folklor Eğitim Derneği diye bir dernek kurdum, sürekli turnelerde, konserlerde uzun süre semah ekibi ile birlikte Hacı Bektaş ve Abdal Musa organizasyonlarında konserler verdim. Müziğe 2000'li yıllarda ara vererek bir süre çiftçilik yapmaya başladım şimdilerde ise muhtarlık yaparak müziğe devam ediyorum. Müziği çok seviyorum uzun bir süre uğraş verdim. Müziğin toplumun değerlerini, duygularını dile getiren çok önemli bir araç olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

İHA